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  4. Yok böyle hırsız! Bisiklet yetmedi, kendisine fırlatılan tencereyi de çaldı

Yok böyle hırsız! Bisiklet yetmedi, kendisine fırlatılan tencereyi de çaldı

18.07.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da yaşanan yok artık dedirten hırsızlık olayında, bir sitenin deposundan bisiklet çalmak isteyen şüpheli şahsı fark eden site sakinleri, 'hırsız var' diye bağırarak balkondan tencere fırlattı. Ancak hırsız pişkin çıktı ve bisikletle birlikte kendisine fırlatılan tencereyi de çalarak kayıplara karıştı. Polisin şikayet üzerine hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Merkez Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana gelen hırsızlık olayı, "yok artık" dedirtti. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı bir sitenin duvarından atlayan kimliği belirsiz bir kişi sitenin depo kısmından bisiklet ile çıkınca site sakinlerinden biri, 'hırsız var' diye bağırarak hırsıza balkondan tencere fırlattı. Pişkin hırsız kendisine atılan tencereyi de alarak çaldığı bisiklet ile kayıplara karıştı.

BİR ANDA SİTE SAKİNLERİ 'HIRSIZ VAR' DİYE BAĞIRMAYA BAŞLADILAR

Olayın görgü tanıklarından Furkan Hüyük şunları söyledi: "Gece arkadaşlar ile parkta oturuyorduk. Bir anda site sakinleri 'hırsız var' diye bağırmaya başladılar. Biz de hemen koştuk oraya. O sırada hırsız bisiklet sürerek kaçmaya çalıştı. Site sakinleri de balkondan hırsıza tencere ve tava atarak engellemeye çalıştı. Hırsız kendisine atılan tencereyi de alarak bisikletle birlikte buradan hızlıca uzaklaştı."

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Şikayet üzerine polis hırsızlık olayı ile ilgili tahkikat başlattı. (İHA)

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Bursa
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