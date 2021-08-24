Yok böyle kavga! Ayakta bile duramadılar

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 08.30 sıralarında Beyoğlu Sütlüce’de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri bıçaklı kavga ihbarı üzerine harekete geçerek mahalleye geldi. Mahallede görgü tanıklarını dinleyen polis Ahmet Ö. isimli bir şahsın bıçakla yaralandığını ve olayı gerçekleştiren şahsın da Mehmet Emin Ç. olduğunu tespit etti. Şahsı yakalamak için çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalarda Mehmet Emin Ç.’nin araca binerek bölgeden uzaklaştığını belirledi.

ÖNCE KAÇTIĞI TAKSİ, SONRA KENDİSİ BULUNDU

Araç plakasından yola çıkan ekipler ilk olarak aracı kullanan şahsın B.S. olduğunu tespit ederek, aracın olduğun bölgeye gitti. B.S.’yi sorgulayan ekipler, sürücüye olay gecesi şahsı nereye bıraktığını sordu. Sürücünün sorguda, Mehmet Emin Ç.’yi Örnektepe Mahallesi Fındık Sokak üzerinde bıraktığını ve elinde bıçak görmediğini söylediği öğrenildi. Şahsın ailesiyle kaldığı bilgisine üzerine harekete geçen polisler, ailesinden telefon numarasını alarak aradı.

"TESLİM OLACAĞIM, PİŞMANIM"

Mehmet Emin Ç.’nin telefonu numarasından ulaşan polis ekipleri, şahsa bulunduğu adresi sordu. Polisin samimiyeti üzerine Mehmet Emin Ç. olayı kabul ederek, alkollü olduğunu ve yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu söyleyip teslim olacağını söyleyip kandırmaya çalıştığı öğrenildi. Polislerle yapılan görüşmenin ardından telefonunu kapatan Mehmet Emin Ç. izin kaybettirmek için uğraştı.

KARDEŞİNİN EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Şahsı bulmak için gidebileceği bütün adresleri tek tek kontrol eden polis ekipleri, Mehmet Emin Ç.’nin kardeşi Ş.Ç.’nin evinde olduğunu belirledi. Kapıyı çalan polis ekipleri şahsı kardeşinin evinde yakalayarak gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şahsın yapılan ilk sorgusunda, bıçakla saldırdığı şahısla aynı mekanda alkol kullandıklarını ve A.Ö.’nün kendisine küfür ettiğini söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs “kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Beyoğlu’nda alkollü şahsıların kılıç kalkan oyununu anımsatan kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın elinde sandalye ve bıçakla koşarak gelip saldırdığı, karşıda bulunan şahsında elinde mevye kasayla karşılık verdiği, sonrasında ise polis gelince de araca binip kaçtığı görülüyor.

İHA

