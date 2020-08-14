Yok böyle kedi! Acıktığını piyano çalarak haber veriyor

ABD'nin Philadelphia kentinden 7 yaşındaki tekir Winslow'a gürültü yapmak dahil kötü davranışlarından kurtulması için bu enstrümanı kullanması öğretildi.

Kedinin sahibi Kate Nyx, "Etrafta sürekli çığlık atarak koşturuyordu ve ben de 'Bu iyi bir şey değil' diye düşünüyordum" dedi.

Bunun üzerine 29 yaşındaki Nyx farklı bir yaklaşım benimsemeye karar verdiğini anlattı:

Bir arka bahçede terk edilmiş halde bulunan Winslow, 8 haftalıkken sahiplenilmişti. Kedi bulunduğu sırada bir köpekle dövüşmeye çalışıyordu.

Nyx, "Bulunduğunda pislik içindeydi, ona kuru mama yemeyi öğretmemiz gerekti ve ciddi bir mantar enfeksiyonu vardı" dedi.

Müzisyen olan Nyx, küçük piyanoyu eBay'den henüz öğrenciyken almıştı ve enstrüman Winslow eve geldiğinden bu yana burada duruyordu.

Winslow enstrümana yavruyken ilgi göstermeye başlamıştı. Nyx, "Notaları çalar ve nereden geldiklerini görmek için piyanonun altına bakardı" dedi.

Kedinin sahibi, Winslow'un doğal merakını benimseyip bunu hem evcil hayvanı hem de kendisi için kullanışlı bir yere yönlendirmeye karar verdiğini söyledi.

Winston eve ilk geldiğinde çifte mantar enfeksiyonu bulaştırmış ve onların nişanlanmasına da vesile olmuştu.

Nyx, "Ona 'Bunu başka biriyle yapabileceğini düşünüyor musun?' diye sordum. O da 'Yok' dedi ve böylece nişanlandık" ifadesini kullandı.

