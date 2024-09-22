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  4. Yok böyle sevgi! Erkek arkadaşıyla kavga eden genç adamı karnından bıçakladı!

Yok böyle sevgi! Erkek arkadaşıyla kavga eden genç adamı karnından bıçakladı!

22.09.2024 16:06
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
22.09.2024 16:06
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Samsun’da genç bir kadın, erkek arkadaşının kavga ettiğini görünce öne atıldı. Sevgilisiyle kavga eden genci karnından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Samsun’un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Balıkesir'de yaşayan S.N.A.(23) adlı kadın gezmek için Samsun'a geldi.

SEVGİLİSİ İÇİN ADAM YARALADI

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S.N.A. erkek arkadaşı E.B. ile buluşup gezmeye başladı. Sokakta dolaşan çift yolda D.A.(24) ile karşılaştı. İki erkek arasında kavga çıktı. Genç kadın araya girdi, erkek arkadaşıyla kavga eden D.A.'yı karnından bıçakladı.

Ağır yaralanan D.A. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ)Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan S.N.A., Samsun Adliyesine sevk edildi.
(İHA)

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Samsun bıçak erkek cüzdan
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