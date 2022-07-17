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Yok böyle talihsizlik! Yeni aldığı otomobile 2 saat sonra kamyon çarptı

17.07.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sancaktepe'de otomobilinde sorun yaşayan sürücü, aracını emniyet şeridine çektiği sırada araca arkadan kamyon çarptı. Kazada otomobil sürücüsüyle eşi yaralandı. Otomobil sürücüsünün aracı daha 2 saat önce satın aldığı, aracın hararet yapması üzerine emniyet şeridinde durduğu öğrenildi. İşte detaylar!

Yok böyle talihsizlik! Yeni aldığı otomobile 2 saat sonra kamyon çarptı

Sancaktepe, Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkiinde 2 saat önce aldığı otomobiliyle giden M.E, aracı hararet yapınca emniyet şeridine geçerek yavaşladı. Saat 13.00 sıralarında aynı istikamette ilerleyen kamyon şoförü E.A, otomobile çarptı.

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Kazanın etkisiyle otomobil savrulurken, çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

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Sağlık ekipleri yaralı otomobil sürücü M.E ile eşi H.E'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Sancaktepe Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi götürdü.

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Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sancaktepe
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