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Yok böyle tartışma! Eşi ve arkadaşını eve kilitledi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2020 14:50 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta S.A., tartıştığı i S.A. ve arkadaşını eve kilitledi. Kadınlar, eve gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yok böyle tartışma! Eşi ve arkadaşını eve kilitledi

Olay, öğle saatlerinde Menderes Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi.

S.A. ile eşi S.A. arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından evden çıkan S.A., kapıyı eşi S.A. ve arkadaşı B.D.'nin üzerine kilitledi. Evde mahsur kalan 2 kadın polisi arayarak yardım istedi.

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İhbar üzerine adrese polislerle birlikte itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler iki kadını, balkondan itfaiye merdiveni ile kurtardı. 2 saati aşkın süre evde mahsur kalan ve itfaiye yardımıyla kurtarılan kadınlar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

DHA

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