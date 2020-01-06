Yok böyle teklif! Yaptığı sürpriz sosyal medyada viral oldu

Los Angeles’ta yaşayan Elan Gale tabiri caiz ise evlilik teklifi konusunda çıtayı arşa çıkarmış. Yıllar önce Elan, sevgilisi Molly ile gezmeye çıktıkları bir gün bir mağazanın vitrininde bir yüzük görüyorlar. Molly yüzüğe aşık oluyor, üzerine biraz konuşuyorlar ve yollarına devam ediyorlar. Molly olayın orada kaldığını düşünse de Elan için kalmıyor. Yüzüğü Molly’ye haber vermeden satın alan Elan, onu yataklarının arkasında yılarca saklıyor. Planı ise sizi romantizmin doruklarına çıkaracak cinsten. Sadece sekiz aydır birlikte olan çift birbirine deli gibi aşık. Seattle’da gezerken bir antika dükkanına denk gelip içeri giriyorlar. Molly burada parmağına zümrüt taşlı eski bir yüzüğü takıyor ve Elan’a “eğer günün birinde bana evlilik teklif etmeyi düşünürsen buna benzeyen bir yüzük bul” diyor. ELAN ERTESİ GÜN DÜKKANA YENİDEN GİDİYOR Molly’nin yüzüğü ne kadar beğendiğini ve yüzüğün Molly’nin gözleriyle ne kadar uyumlu olduğunu gören Elan ertesi gün gizlice yeniden dükkana gidiyor ve yüzüğü satın alıyor. Yüzüğü küçük bir kutuya koyan Elan onu, yataklarının arkasında faturaları ve birtakım belgeleri sakladıkları yere koyuyor. Kutuyu oraya koyarken hiçbir planı olmayan Elan, “bir daha o kutuyu oradan ne zaman çıkaracağım konusunda hiçbir fikrim yoktu” diyor.

3 YIL BOYUNCA YÜZÜĞÜ SAKLIYOR 3 yılın ardından Molly ve Elan, dünyada en çok sevdikleri yerlerden biri olan Japonya’ya seyahat ediyorlar. Elan, uzun süredir yatağın arkasında unutulmuş olan zümrüt yüzüğü de yanına alıyor. Hokkaido şehrinde, karlı bir günde birlikte kayak yapmaya gittiklerinde Elan yüzüğü cebine atıyor. Son derece gergin ve endişeli dakikalar yaşayan Elan hislerini şöyle anlatıyor, “sinirli ve gergindim, ancak bunun sebebi Molly’nin teklifime vereceği cevap değildi. Gergindim, çünkü o anın, Molly için çok özel bir an olmasını istiyordum.” MOLLY'İ DURDURUP ÖNÜNDE DİZ ÇÖKÜYOR Kayakla aşağı inerlerken, yolun yarısında Elan fotoğraf çekme bahanesiyle Molly’yi durduruyor. Molly, Elan’ın kayaklarını çıkardığını görünce bunu neden yaptığını soruyor. Ancak Elan hiçbir şey söylemeden Molly’nin önünde diz çöküyor, ellerini avuçlarının içine alıyor ve doğrudan gözlerinin içine bakıyor… Molly o anın geldiğini hissediyor… Diz çökmüş halde Molly’nin önünde duran Elan usulca cebinden kutuyu çıkarıyor, Molly’ye onu ne kadar çok sevdiğini, hayatının her anını ne kadar zenginleştirdiğini ve o olmadan bu hayatın onun için hiçbir anlamı olmadığını söylüyor. Sonunda ise “benimle evlenir misin?” diye soruyor.

Böylesine romantik bir teklife Molly “evet” diyor elbette. Elan, mutluluklarını tarif edecek kelimeleri bulmakta zorlansa da “Biz birbirimizin her şeyiyiz, ailesi ve arkadaşıyız ve birbirimizle doluyuz” diyerek duygularını ifade ediyor. 'TEBRİKLERİNİZİ BEKLİYORUZ' Daha sonra tatilin keyfini çıkarmaya devam eden çift, bu mutlu anlarını sosyal medyada paylaşarak tüm arkadaşlarına duyurdu. Elan sosyal medyadan, “telefonlarımızı kapatıp kayak yapmaya devam ediyoruz, ancak döndüğümüzde tebriklerinizi bekliyoruz” paylaşımını yaptı. Hayatlarının en mutlu birkaç gününü yaşadıklarını söyleyen çift, umarız hayatımızın her gün böyle mutlu geçer diye eklemeyi de ihmal etmedi. PAYLAŞIMI VİRAL OLDU Elan’ın paylaşımının viral olmasının ardından sadece aileleri ve arkadaşları değil, dünyanın dört bir köşesinden çifte tebrik mesajları yağdı. Gelen tüm mesajları kah gülerek kah göz yaşları eşliğinde okuduklarını söyleyen Elan, insanlar desteklerinden ve güzel mesajlarından dolayı teşekkür etmeyi de unutmadı.

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