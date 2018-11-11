YÖK bursuyla 3 binin üzerinde doktoralı insan kaynağı yetişiyor

SELMA KASAP - Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), öncelikli alanlarda doktora yapan araştırma görevlilerinin tez çalışmalarına ve yurt dışında araştırma amaçlı doktora yapanlara yönelik başlatılan iki farklı burs programından yararlananların sayısı 3 bin 314'ü buldu.

AA muhabirinin YÖK yetkililerinden aldığı bilgiye göre, YÖK'ün "Gelecek 10 yıl için güçlü nesiller yetiştirme" sloganı ile 2016'da yaşama geçirdiği, tematik ve ülke için öncelikli 100 alanda öğretim üyesi ihtiyacını karşılamaya yönelik kurguladığı 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı devam ediyor.

Kurgusu itibarıyla dünyada bir ilk olan 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı'nda her çağrı döneminde 2 bin öğrenciye YÖK tarafından burs veriliyor. Bu burs programından şimdiye kadar 3 bin 220 kişi yararlandı. Program kapsamında verilen burs desteği YÖK'e tahsis edilen bütçeden sağlanıyor.

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- YÖK-YUDAB ile yurt dışında araştırma yapma imkanı

Diğer yandan ilk kez bu yıl başlatılan "Araştırma Görevlileri için Yurt Dışı Araştırma Bursları (YÖK -YUDAB)" kapsamında, doktora tez aşamasında olan araştırma görevlilerinden burs koşulunu sağlayanlardan 94 araştırma görevlisine burs sağlanıyor.