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YÖK bursuyla 3 binin üzerinde doktoralı insan kaynağı yetişiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 11:18 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurulunca, öncelikli alanlarda doktora yapan araştırma görevlilerinin tez çalışmalarına ve yurt dışında araştırma amaçlı doktora yapanlara yönelik başlatılan iki farklı burs programından yararlananların sayısı 3 bin 314’ü buldu - YÖK'ün 100/2000 ve YÖK YUDAB doktora burs programlarından yararlananlar, savunma bilişimi modelleme ve simülasyon, mikro ve nanoteknoloji, aşı, afet tıbbı, hidrojen ve yakıt pilleri, sensör teknolojileri, iklim değişikliği, milletlerarası hukuk, KBRN, hava ve uzay araçları tasarımı, mekatronik, uluslararası güvenlik ve terör, kutup çalışmaları, deniz hukuku, robotik, yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi ülkenin ihtiyaç duyduğu öncelikli alanlarda araştırmalarını sürdürüyor. - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç: - "Türkiye'nin kalkınmış ülkeler arasındaki sıralamasını yükseltmek için doktoralı insan gücünün artırılması gerekiyor. Biz de bu bağlamda, '1000/1' hedefini koyduk. Yani 1000 kişiye 1 doktoralı kişi"

SELMA KASAP - Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), öncelikli alanlarda doktora yapan araştırma görevlilerinin tez çalışmalarına ve yurt dışında araştırma amaçlı doktora yapanlara yönelik başlatılan iki farklı burs programından yararlananların sayısı 3 bin 314'ü buldu.

AA muhabirinin YÖK yetkililerinden aldığı bilgiye göre, YÖK'ün "Gelecek 10 yıl için güçlü nesiller yetiştirme" sloganı ile 2016'da yaşama geçirdiği, tematik ve ülke için öncelikli 100 alanda öğretim üyesi ihtiyacını karşılamaya yönelik kurguladığı 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı devam ediyor.

Kurgusu itibarıyla dünyada bir ilk olan 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı'nda her çağrı döneminde 2 bin öğrenciye YÖK tarafından burs veriliyor. Bu burs programından şimdiye kadar 3 bin 220 kişi yararlandı. Program kapsamında verilen burs desteği YÖK'e tahsis edilen bütçeden sağlanıyor.

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- YÖK-YUDAB ile yurt dışında araştırma yapma imkanı

Diğer yandan ilk kez bu yıl başlatılan "Araştırma Görevlileri için Yurt Dışı Araştırma Bursları (YÖK -YUDAB)" kapsamında, doktora tez aşamasında olan araştırma görevlilerinden burs koşulunu sağlayanlardan 94 araştırma görevlisine burs sağlanıyor.

YÖK-YUDAB programı kapsamında yılda 400 araştırma görevlisinin desteklenmesi planlanıyor.

Bu programın hayata geçirilmesiyle Türkiye için öncelikli alanlarda çok sayıda uluslararası deneyim sahibi akademisyen, Türk akademisine kazandırılacak.

- Çin'den Amerika'ya, Rusya'dan Avusturalya'ya araştırma yapma imkanı

Program ile Türk yükseköğretiminin kalite boyutuna ve uluslararası görünürlüğüne de katkıda bulunulması amaçlanıyor. Program kapsamındaki öğrenciler, doktora tez çalışmalarının bir bölümünü dünyanın saygın üniversitelerinde yapacak.

Bu yılki YUDAB programından yararlanma hakkı kazanan araştırma görevlileri, Almanya, Amerika, Avustralya, Belçika, Çin, Danimarka, Estonya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada ve Rusya'daki önde gelen üniversitelerde doktora tezleriyle ilgili 6 ay ile 1 yıl arasında araştırma yapacaklar.

Bu program kapsamında verilen burs desteği de YÖK'e tahsis edilen bütçeden sağlanacak.

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- Ülke için öncelikli alanlarda doktora yaptırılıyor

YÖK'ün 100/2000 ve YÖK YUDAB ismiyle başlattığı doktora burs programlarından yararlananlar, savunma bilişimi modelleme ve simülasyon, mikro ve nanoteknoloji, aşı, afet tıbbı, hidrojen ve yakıt pilleri, sensör teknolojileri, iklim değişikliği, milletlerarası hukuk, KBRN, hava ve uzay araçları tasarımı, mekatronik uluslararası güvenlik ve terör, kutup çalışmaları, deniz hukuku, robotik, yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi ülkemizin ihtiyaç duyduğu öncelikli alanlarda araştırmalarını sürdürüyor.

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- Saraç: "Doktora için 1000/1 hedefini koyduk"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, doktora burslarına ilişkin AA muhabirine değerlendirme yaptı.

Kalkınmış ülkelerde doktoralı insan sayısının yüksek olduğunu, Çin'de 1000 kişiye 2,2; Amerika'da 1000 kişiye 1,7; Avrupa Birliği ülkelerinde 1000 kişiye 1,5 doktoralı kişi düşerken Türkiye'de bu oranın 1000 kişiye 0,4 olduğunu vurgulayan Saraç, şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye'nin kalkınmış ülkeler arasındaki sıralamasını yükseltmek için doktoralı insan gücünün artırılması gerekiyor. Biz de bu bağlamda, '1000/1' hedefini koyduk. Yani 1000 kişiye 1 doktoralı kişi. Buradaki maksadımız aslında endüstriye de sanayiye de bir doktoralı iş gücü, doktoralı insan gücü kazandırmak."

Saraç, seçilen 100 doktora alanının, 2013'ten itibaren dünya bilim literatürüne katılan "Yükseköğretimde Akıllı Uzmanlaşma" çalışmaları ve onlarca bilim insanının fikrinin alınarak kararlaştırıldığını bildirdi.

Bu kavramın esas gayesinin, 21. yüzyılda öne çıkan yüksek teknoloji, inovasyon ve gerekli insani ve sosyal değerlerin çalışmalarını ve araştırmalarını üretmek ve ülkeye bu alanda bilim insanı kazandırmak olduğunu anlatan Saraç, şunları kaydetti:

"Ülkemizin ihtiyacı olan 100 alanda 2000 öğrenci, YÖK bursu ile Türkiye'nin güçlü üniversitelerinde doktora yapıyor. Yükseköğretim Kurulu olarak bizler de öğrencilerin çalışmalarında gösterdiği başarıyı ve akademik performanslarını dikkate alarak, eğitimleri boyunca özellikle araştırma kavramına yönelik olarak, kendilerine özgün olanaklar sunmaya çalışıyoruz."

YÖK Başkanı Saraç, yükseköğretim tarihinde ilk kez başlattıkları 100/2000 ve YÖK YUDAB Doktora Burs programlarına gösterilen ilgiden ve programların başarıyla yürütülmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

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YÖK YÖK Başkanı Yekta Saraç Yükseköğretim Kurulu

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