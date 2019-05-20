YÖK bursuyla doktora yapanların sayısı 4 bine yaklaştı

Toplantıda ayrıca Anadolu, Ağrı İbrahim Çeçen, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Erzincan Binali Yıldırım, Gümüşhane, Kafkas, Munzur ve Muş Alparslan, Trabzon üniversitelerinin rektörleri de yer aldı.

Programa, YÖK Üyesi Prof. Dr. Muammer Yay​lalı'nın yanı sıra ​Atatürk, Artvin Çoruh, Erzurum Teknik, Fırat, Iğdır, Karadeniz Teknik, Recep Tayyip Erdoğan ve Van Yüzüncü Yıl üniversitelerinde "YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı" kapsamında eğitim gören yaklaşık 300 bursiyer öğrenci ve bu üniversitelerin rektörleri katıldı.

ERZURUM (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, doktoralı insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla 100 tematik alanda 2 bin öğrenciye yönelik ilk kez uygulanan "YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı"ndan yararlanan öğrenci sayısının 3 bin 700'e yükseldiğini, bu yıl itibarıyla sayıyı 4 bine çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Toplantının açılışında konuşan Naci Gündoğan, bütün dünyada ve Avrupa'da doktoralı insan kaynağının giderek arttığına işaret etti.

2018'de Avrupa genelinde bu sayının 750 bin olduğunu aktaran Gündoğan, 2006'da Avrupa'da doktora derecesi veren üniversitelerin oranı yüzde 29 iken bu oranın yüzde 90'lara ulaştığını, Türkiye'de üniversitelerde bu oranın yüzde 82 dolayında olduğunu belirtti.

Türkiye'deki üniversitelerde bugün itibarıyla 43 bin 265'i kız, toplam 97 bin öğrencinin doktora yaptığını bildiren Gündoğan, "Dünyanın ilk 10 büyük ekonomisinden birisi olma hedefini önüne koymuş Türkiye için yetişmiş doktoralı eleman sayısında çok büyük mesafe kaydetmemiz gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Gündoğan, yükseköğretim kurumu sayısının 206, öğrenci sayısının 7 milyon 737 bine ulaştığını kaydederek, YÖK olarak bu sayısal büyümeye "nitelik", "keyfiyet" ve "kalite"nin de eşlik etmesi gerektiğini, önceliğin de kalite olduğunu ifade etti.

- Doktoralı insan kaynağını artırmak şart

Gündoğan, Çin'de 1000 kişiye 2,2; Amerika'da 1000 kişiye 1,7; Avrupa Birliği ülkelerinde 1000 kişiye 1,5 doktoralı kişi düşerken Türkiye'de bu oranın 1000 kişiye 0,4 olduğunu aktararak, "Kalkınmış ülkeler arasındaki sıralamamızı yükseltebilmemiz için doktoralı insan kaynağımızı da arttırmamız şart. 100/2000 projesi de bu fikirle ortaya çıktı." dedi.