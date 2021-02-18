YÖK'den dikkat çeken 'yüz yüze eğitim' anketi

YÖK'ün anketine göre, öğrencilerin yüzde 78’i ve öğretim elemanlarının yüzde 94’ü salgın sürecinde yüz yüze eğitimin başlatılması için YÖK’ün Sağlık Bakanlığından görüş almasını doğru bulduğunu bildirdi.

Öğrencilerin yüzde 27’si bahar dönemindeki eğitim sürecinin ’yüz yüze’ olmasını isterken, yüzde 47’si ’çevrimiçi’ olmasını, yüzde 26’sı karma yapılmasını tercih etti. Ankete katılan öğrencilerin yüzde 46’sı Covid-19 dönemi sonrasında eğitim sürecinin sınıf içinde yüz yüze olmasını, yüzde 29’u tamamen çevrim içi olmasını ve yüzde 25’i ise karma olmasını istedi.

(İHA)

