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YÖK'den dikkat çeken 'yüz yüze eğitim' anketi

18.02.2021 12:02 | Son Güncelleme:
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YÖK'den dikkat çeken 'yüz yüze eğitim' anketi

Son dakika haberine göre YÖK, pandemi döneminde üniversitelerdeki eğitimle ilgili yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, öğrencilerin yüzde 27’si bahar dönemindeki eğitim sürecinin ’yüz yüze’ olmasını isterken, yüzde 47’si ’çevrimiçi’ olmasını, yüzde 26’sı karma yapılmasını tercih etti.

YÖK'ün anketine göre, öğrencilerin yüzde 78’i ve öğretim elemanlarının yüzde 94’ü salgın sürecinde yüz yüze eğitimin başlatılması için YÖK’ün Sağlık Bakanlığından görüş almasını doğru bulduğunu bildirdi.

Öğrencilerin yüzde 27’si bahar dönemindeki eğitim sürecinin ’yüz yüze’ olmasını isterken, yüzde 47’si ’çevrimiçi’ olmasını, yüzde 26’sı karma yapılmasını tercih etti. Ankete katılan öğrencilerin yüzde 46’sı Covid-19 dönemi sonrasında eğitim sürecinin sınıf içinde yüz yüze olmasını, yüzde 29’u tamamen çevrim içi olmasını ve yüzde 25’i ise karma olmasını istedi.

(İHA)

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