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  4. Yok diyemezsin ama tam olarak var da sayılmaz! Göstermelik yangın merdiveni sosyal medyada olay oldu

Yok diyemezsin ama tam olarak var da sayılmaz! Göstermelik yangın merdiveni sosyal medyada olay oldu

23.01.2025 15:56
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
23.01.2025 15:56
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Merdiven var ancak oraya çıkan ne kapı var ne de pencere. Korkunç görüntünün merkezi: Elazığ! 5 katlı bir binaya göstermelik olsun diye konumlandırılan yangın merdiveni görenleri hayrete düşürdü. Dışarıdan monte edilmiş bu merdivenin hiç bir işlevi de yok.

Bolu'nun gözde kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Bazı insanların yüksekten atlayarak, bazılarının ise çarşafları bağlayarak kurtulmaya çalıştığı otelde yangın merdiveninin olup olmadığı tartışmaları devam ederken, Elazığ’da faciaya davetiye çıkartan bir görüntü ortaya çıktı.

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MERDİVEN VAR AMA KAPI PENCERE YOK!

Üniversite Mahallesi Efe Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın yangın merdiveni görenleri hayrete düşürdü. Binanın dış cephesine monte edilen yangın merdivenine giriş ve çıkışın olmadığı görüldü. Duvarda adeta süs gibi duran merdiven, görenlerin tepkisini çekti.

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''BU MERDİVENİ SANKİ ÇİZGİ FİLMLERDE GÖRMÜŞ GİBİYİM''

Bolu’daki kayak merkezinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyen Baki Cengiz adlı vatandaş, ''Geriye kalanlara da başsağlığı diliyorum. Bazı ihmalkarlıklar var. Devletin bunları göz önünde bulundurması lazım. Elazığ’daki bir binada bulunan yangın merdivenini görünce çok şaşırdım. Böyle bir merdivenin olması imkansız gibi bir şey. Bu merdiveni sanki çizgi filmlerde görmüş gibiyim. Ne girişi ne de çıkışı var. Binaya girmek istesen binaya giremiyorsun. Aşağı baksan düşeceksin, bir şey yok. Nereye gideceksin, başka bir alternatifin yok. Bildiğiniz sade, düz, beton yığınlarının içerisinde demir direklerden başka bir şey ifade etmiyor” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu Elazığ kartalkaya kayak merkezi merdiven
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