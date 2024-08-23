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YÖK duyurdu! Kayıt yaptıramayan adaylar dikkat: Yeni hak tanındı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
23.08.2024 16:13
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YÖK'ten yapılan açıklamada, "Üniversitelere kayıt yaptıramayan adaylara mazeret hakkı geldi. Adaylar 26 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabilecekler." ifadelerine yer verildi.

YÖK duyurdu! Kayıt yaptıramayan adaylar dikkat: Yeni hak tanındı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelerine kaydını yaptıramayan adaylara 26 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında mazeret kayıt hakkı tanındığını bildirdi.

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YÖK'ten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"2024-YKS yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir nedenle üniversitelerine kaydını yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanındı. Yükseköğretim Kurulu, 2024 YKS yerleştirme sonuçları kapsamında bugün sona erecek olan üniversite kayıtlarını, herhangi bir nedenle yaptıramayan adayların yerleştirildikleri yükseköğretim kurumlarına başvurarak kayıtlarını 26 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yaptırabilmelerine imkan tanıdı. Kayıt işlemleri, 2 Eylül Pazartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek."

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YÖK kayıt
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