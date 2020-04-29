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  4. YÖK duyurdu: Uzaktan eğitime destek için öğrencilere 6 GB'lık ücretsiz internet verilecek

YÖK duyurdu: Uzaktan eğitime destek için öğrencilere 6 GB'lık ücretsiz internet verilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2020 16:29 | Son Güncelleme

YÖK'ten yapılan açıklamada uzaktan eğitime destek için üniversite öğrencilere 6 GB ücretsiz internet verileceği duyuruldu.

YÖK duyurdu: Uzaktan eğitime destek için öğrencilere 6 GB'lık ücretsiz internet verilecek

YÖK'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizdeki bütün mobil operatörle yaptığımız çeşitli temaslar neticesinde platformdan yararlanan öğrencilerimize “6 GB’lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası” adı altında ücretsiz bir internet kullanım hakkı verilmesi kararlaştırılmıştır. Buna göre üniversite öğrencilerimiz, “YÖK Dersleri Platformu” sayfasındaki üniversitelerimize ait çeşitli dijital ders içeriklerine, mobil operatörleri ile yapacakları işlemler neticesinde hatlarına ücretsiz olarak tanımlanacak olan “6 GB’lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası” kapsamında ek herhangi bir internet ücreti ödenmeden erişilebilecektir"

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