YÖK ihtisas üniversitelerini yıllık değerlendirecek

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), ihtisas üniversitelerinin yıllık performans değerlendirmelerinin yapılması amacıyla "Performans İzleme Komisyonu" oluşturuldu.
YÖK'ün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, Düzce Üniversitesinde düzenlenen "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" projesi kapsamındaki toplantıya katıldı.
Burada konuşan Gündoğan, 2023 hedeflerine ulaşmada nitelikli bilgi ve insan gücünün önemini vurguladı.
Devlet üniversitelerine yönelik 2015'te başlatılan ihtisaslaşma projesine, 10 üniversiteyle devam ettiklerini belirten Gündoğan, ihtisas üniversiteleri için Performans İzleme Komisyonu kurulduğunu açıkladı.
Gündoğan, bu üniversitelerin, komisyon tarafından belirlenecek kriterler doğrultusunda yıllık performans değerlendirmelerinin yapılacağını kaydetti.
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