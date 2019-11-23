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Yok olmaya yüz tutan asırlık gelenek yeniden canlandırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 10:09 | Son Güncelleme

Sivas’ta yok olmak üzere olan ‘Köy Odası Sohbetleri’ geleneği yeniden canlandırıldı.Sivas’ta geçmişte soğuk gecen kış gecelerinin en büyük eğlencelerinden olan ‘Köy odası sohbetleri’ yol olmak üzereyken Sivas Valiliği tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan etkinliklerle yeniden canlandırıldı.

Sivas’ta yok olmak üzere olan ‘Köy Odası Sohbetleri’ geleneği yeniden canlandırıldı.
Sivas’ta geçmişte soğuk gecen kış gecelerinin en büyük eğlencelerinden olan ‘Köy odası sohbetleri’ yol olmak üzereyken Sivas Valiliği tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan etkinliklerle yeniden canlandırıldı. Sivas Valisi Salih Ayhan ve il protokolü her hafta bir köyü ziyaret ederek ‘Köy Odası Sohbetlerine’ katılıyor. Ayhan ve beraberindekiler geçtiğimiz akşam Çanakçı köyünde düzenlenen ‘Köy odası Sohbetlerine’ katıldı.
Tarihi köy konağında bölge halkıyla bir araya gelen Vali Ayhan, köy kültürünün canlı tutulması, oda oyunlarının hatırlanması, âşıklar geleneğinin devamı ve birlik beraberliğin pekiştirilmesi için bu tür sohbetleri sık sık gerçekleştirdikleri söyledi.

“Geçmişi Yad Etmek ve Geleceğe de Taşımak Maksadıyla Bir Aradayız”
Vali Salih Ayhan, köy odalarının ne anlama geldiğini bilen birisi olduğunu dile getirerek, "Hem vatandaşlarımız ile hasbihal etmek, devlet-vatandaş birlikteliğini sağlamak, hem de köylerimizde bu tür odaların üstlendiği misyonu yaşatabilmek, geçmişi yad etmek ve geleceğe de taşımak maksadıyla bir aradayız. Köylerimize akşamları gidiyoruz, hem köyde bir hatıra bırakıyoruz, hem de güzel bir akşam yaşıyoruz. Biz de onların güzelliklerini, muhabbetlerini alarak tekrar geri dönüyoruz. Güler yüzünüzü gösterdiğiniz için, sofranıza bizi ortak ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.
Köy odalarının çok fazla hikaye ve anı barındırdığını kaydeden Vali Ayhan, "Buralarda çok yaşanmışlıklar, güzel hatıralar vardır. Yıllar önce ecdadın; yaşam tarzını, bu odaların toplumda nasıl rol üstlendiğini, toplumu nasıl rehabilite ettiğini görüyoruz. Sohbet edeceğiz, fikir alış verişi yapacağız. Hep beraber mutlu hoş bir akşam yaşayacağız" diye konuştu.

“Kültürümüzü, kulaktan kulağa, kuşaktan kuşağa aktaracağız”
Teknolojinin esiri olmuş bir toplum olmaktan imtina edilmesi gerektiğini kaydeden Ayhan, "Teknolojiden kaçmayacağız, teknolojiyi insanlığın hizmetinde kullanacağız ama hayatımızı esir almasına da müsaade etmeyeceğiz. İşte köy odaları da teknolojiyle mücadele eden, onlara karşı yekvücut direnç gösteren mekânlar. Köy odalarından ben ortaokul, lise hayatımda üniversitenin bir kısmında istifade etmiş birisiyim. Büyükler geçmişten anlatırdı, geçmişteki savaşlardan anlatırdı, yokluktan bahsedilirdi. İnsanlar kendi yaşam çizgilerini, geliş çizgilerini, bir bölgeye yerleşim kültürlerini anlatırlardı. O kulaktan kulağa, kuşaktan kuşağa sözel bir şekilde aktarılırdı" diye konuştu.
Programda halk ozanları, bağlama eşliğinde yöresel türküler de söyledi. Gençler oda oyunlarından örnekler sergilerken yaşlılar ise geçmiş dönemde köy konaklarında yaşadıkları anıları paylaştı. Renkli görüntülerin yaşandığı gece boyunca adeta bir kültür ziyafeti yaşanıldı.

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