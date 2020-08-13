HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. YÖK'ten akademik takvime ilişkin flaş açıklama! Üniversiteler ne zaman açılacak?

YÖK'ten akademik takvime ilişkin flaş açıklama! Üniversiteler ne zaman açılacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 13.08.2020 17:20 | Son Güncelleme

YÖK'ten üniversitelerin açılacağı tarihe ilişkin önemli bir açıklama geldi. YÖK tarafından yapılan açıklamada üniversitelerin eğitime 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacağı açıklandı.

YÖK'ten akademik takvime ilişkin flaş açıklama! Üniversiteler ne zaman açılacak?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) açıklaması şu şekilde;

Bugün itibariyle; üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istenmiştir. Bunun yanı sıra 'kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması' da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanınmıştır. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale gelmiştir.

DHA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı? Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
ÖSYM duyurdu! Sınavlarda HES kodu istenecekÖSYM duyurdu! Sınavlarda HES kodu istenecek
Geri sayım başladı! YKS tercihler ne zaman başlayacak?Geri sayım başladı! YKS tercihler ne zaman başlayacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs aşısında Rusya'yı şoka sokan gelişme!
Koronavirüs aşısında Rusya'yı şoka sokan gelişme!
O sözler tepki çeki! İnternet sitesinde sansürlendi
O sözler tepki çeki! İnternet sitesinde sansürlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş koronavirüs uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş koronavirüs uyarısı
Bin Günde Memleket Hareketi'ni başlattı
Bin Günde Memleket Hareketi'ni başlattı
Olay itiraf! Cinsel istismarın sonucu...
Olay itiraf! Cinsel istismarın sonucu...
Bursa'da dehşete düşüren görüntü!
Bursa'da dehşete düşüren görüntü!

İlginizi Çekebilir

Üniversiteler Eylül'de açılacak mı?
Üniversiteler Eylül'de açılacak mı?
Tercih sonuçları açıklandı!
Tercih sonuçları açıklandı!
MEB öğretmen ilişik kesme nasıl yapılır?
MEB öğretmen ilişik kesme nasıl yapılır?
Bakan Selçuk açıkladı! Okullar açılacak mı?
Bakan Selçuk açıkladı! Okullar açılacak mı?
AÖF 2020 mezun olanların diplomaları ne zaman verilecek?
AÖF 2020 mezun olanların diplomaları ne zaman verilecek?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? İşte e-okul kayıt sorgulama süreci!
İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? E-okul kayıt sorgulama!
Son dakika ÖSYM duyurdu! Sınavlarda HES kodu istenecek
ÖSYM duyurdu! Sınavlarda HES kodu istenecek
DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) baraj geçme puanı kaç olmalı?
DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? ÖSYM duyurdu! İşte KPSS 2020/1 tercih sonuçları!
İşte KPSS yerleştirme sonuçları!
KPSS 2020/1 tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ile KPSS 2020/1 yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanı Koca'dan okulların 21 Eylül'de açılmasıyla ilgili açıklama
Okulların açılış tarihiyle ilgili açıklama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.