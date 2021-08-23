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YÖK’ten DGS’ye giren öğrencilere şartlı kayıt müjdesi

23.08.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada "2021 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin, bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla, 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2021 DGS’de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri uygun bulunmuştur" ifadelerine yer verildi.

YÖK’ten DGS’ye giren öğrencilere şartlı kayıt müjdesi

2021 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan adaylar için YÖK tarafından başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

2021 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra ’stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden’ önlisans öğrencilerinin, bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla, 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2021 DGS’de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri uygun bulunmuştur.

Son Dakika: 2021 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı 2021 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı


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DGS
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