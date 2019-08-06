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YÖK'ten Hacettepe açıklaması

EĞİTİM HABERLERİ  | 06.08.2019 14:55 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Hacettepe Üniversitesinin bölüneceği ya da adının değiştirileceğine ilişkin herhangi bir çalışma bulunmadığı bildirildi.

YÖK'ten Hacettepe açıklaması

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamada, yükseköğretim sisteminde önemli bir yere sahip Hacettepe Üniversitesinin bölüneceği ya da adının değiştirileceğine ilişkin iddiaları içeren haberlerin sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde paylaşıldığı belirtildi.

'BU KONUDA YAPILAN BİR ÇALIŞMAMIZ BULUNMAMAKTADIR'

Açıklamada, "Kurulumuzda bu kapsamda bir çalışma yapılmadığı gibi bu haberlere mesnet teşkil edebilecek başkaca herhangi bir girişim de bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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YÖK hacettepe

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