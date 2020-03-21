HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. YÖK'ten Kıbrıs'ta okuyan öğrenciler için önemli karar

YÖK'ten Kıbrıs'ta okuyan öğrenciler için önemli karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2020 09:14 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) üniversitelere gönderilen yazıya göre, Kurul tarafından denkliği kabul edilen üniversitelerde kayıtlı öğrencilerin denklik işlemlerinde 9 Mart'tan itibaren KKTC'de bulunma şartı aranmayacak.

YÖK'ten Kıbrıs'ta okuyan öğrenciler için önemli karar

YÖK, 23 Mart itibarıyla başlayacak uzaktan eğitim sürecinin detaylarına ilişkin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan KKTC'deki üniversitelerin rektörlüklerine yazı gönderdi.

Yazıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla yükseköğretim kurumlarının eğitim öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan, sağlıklı yürütülebilmesi için 18 Mart'ta gerçekleştirilen Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında, KKTC mevzuatına göre kurulmuş ve Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan üniversitelerin önlisans ve lisans örgün öğretim programları ile YÖK tarafından tanınan lisansüstü örgün öğretim programları için de bazı kararlar alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, yükseköğretim kurumlarınca her düzeydeki yükseköğretim programlarında yer alan derslerin teorik kısımları gerekli alt yapı ve yetkinlik varsa "2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla" uzaktan öğretimle yürütülebilecek.

Uygulamalı kısımları için belirlenen uygun zamanda her programa göre yoğunlaştırılmış akademik takvim yapılarak eğitim verilebilecek.

ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZ KONUSU

Yükseköğretim kurumları, program çeşitlilikleri ve alt yapı imkanlarına göre, yetkili kurullarının kararıyla örgün eğitimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde yürüttükleri eğitim ve öğretim faaliyetlerini, niteliği göz önünde tutarak alacakları tedbir ve düzenlemelerle uzaktan öğretim yoluyla sürdürebilecek.

Yükseköğretim kurumları, örgün eğitim programlarındaki bütün derslerde eş zamanlı ya da eş zaman olmadan uzaktan eğitim yöntemlerini kullanabilecek.

Sınavlar ve öğrenci başarısının değerlendirilmesine ilişkin hususlar, ilgili programın öğrenme kazanımları ve sonraki süreçlerde yaşanabilecek ihtilaflar ve denetlemeler de göz önünde bulundurularak, yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarınca belirlenen "hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler" doğrultusunda yürütülecek.

ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN DURUMU DA ELE ALINACAK

Bu yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları, uzaktan öğretimle ilgili olarak alacakları her türlü tedbir ve uygulamada, engelli öğrencilerin engel durumunu mümkün olduğunca dikkate alacak.

Söz konusu karar daha sonraki süreçte Kurul tarafından tanınan ve Yükseköğretim Kurulu izniyle T.C. uyruklu öğrenci kontenjanı verilen KKTC'deki üniversitelerin örgün önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında uzaktan öğretimle eğitim ve öğretimin devam edebileceği anlamına gelecek ve konuya ilişkin uygulama, sadece Kovid-19 salgını dönemince geçerli olacak.

Kovid-19 salgını süresince söz konusu programlarda kayıtlı olan öğrencilerin denklik işlemlerinde 9 Mart'tan itibaren KKTC'de bulunma şartı aranmayacak.

YÖK'ÜN TANIMADIĞI VE KILAVUZDA OLMAYANLARI KAPSAMAYACAK

Bu üniversitelerde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ait derslerin telafisi için her programa göre yoğunlaştırılmış akademik takvim yapılarak, Kovid-19 salgını sonrasında yaz öğretimi uygulanabilecek ve yapılamayan sınavlar yapılabilecek.

Bu kararlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmayan, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer almayan üniversiteleri kapsamayacak.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği
Türkiye'deki turistler ülkelerine dönmek istemiyorTürkiye'deki turistler ülkelerine dönmek istemiyor
Ses kısıklığına doğal çözümlerSes kısıklığına doğal çözümler
Anahtar Kelimeler:
denklik kıbrısta okuyan öğrenciler kıbrıstaki öğrenciler koronavirüs YÖK

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması

Ruhani'den ABD halkına çağrı: İzin vermeyin

Ruhani'den ABD halkına çağrı: İzin vermeyin

Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un sağlık durumu nasıl? Seda Akkul'un ağabeyinden yeni açıklama

Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un sağlık durumu nasıl? Seda Akkul'un ağabeyinden yeni açıklama

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta zam

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta zam

Bakan Koca açıkladı! Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu

Bakan Koca açıkladı! Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu

Asker uğurlamada koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar

Asker uğurlamada koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar

İlginizi Çekebilir

Netflix, The Witcher oyuncusunun koronavirüse yakalanmasının ardından setleri temizleme kararı aldı

Netflix, The Witcher oyuncusunun koronavirüse yakalanmasının ardından setleri temizleme kararı aldı

Miraç Kandili'nde nasıl oruç tutulur?

Miraç Kandili'nde nasıl oruç tutulur?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem

Aytaç Yalman koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Aytaç Yalman koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Diğer Haberler
Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı! (21 Mart 2020 yurtta hava durumu)

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat

Prof. Dr. Aslan: Bizim bölgemizde de tahribata yol açan çekirge türleri var

Türkiye'de de tehlikeli türleri var

Türkiye'deki turistler ülkelerine dönmek istemiyor

Türkiye'deki turistler ülkelerine dönmek istemiyor

60 Ukrayna vatandaşı, ülkelerine döndü

Ukraynalılar memleketine döndü

Miraç Kandili duaları nelerdir? İşte Miraç kandili duası

Miraç Kandili duaları

Miraç Kandili mesajları 2020: Kandilde sevdiklerinize sağlıklı günler dileyin!

Miraç Kandili mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.