YÖK'ten Kıbrıs'ta okuyan öğrenciler için önemli karar

YÖK, 23 Mart itibarıyla başlayacak uzaktan eğitim sürecinin detaylarına ilişkin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan KKTC'deki üniversitelerin rektörlüklerine yazı gönderdi.

Yazıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla yükseköğretim kurumlarının eğitim öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan, sağlıklı yürütülebilmesi için 18 Mart'ta gerçekleştirilen Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında, KKTC mevzuatına göre kurulmuş ve Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan üniversitelerin önlisans ve lisans örgün öğretim programları ile YÖK tarafından tanınan lisansüstü örgün öğretim programları için de bazı kararlar alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, yükseköğretim kurumlarınca her düzeydeki yükseköğretim programlarında yer alan derslerin teorik kısımları gerekli alt yapı ve yetkinlik varsa "2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla" uzaktan öğretimle yürütülebilecek.

Uygulamalı kısımları için belirlenen uygun zamanda her programa göre yoğunlaştırılmış akademik takvim yapılarak eğitim verilebilecek.