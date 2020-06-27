HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. YÖK'ten 'Netkent Üniversitesi' açıklaması

YÖK'ten 'Netkent Üniversitesi' açıklaması

EĞİTİM HABERLERİ  | 27.06.2020 17:01 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi'nin kurul tarafından tanınmadığını bildirdi.

YÖK'ten 'Netkent Üniversitesi' açıklaması

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan 'Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi', Kurulumuz tarafından tanınmamaktadır. Kurulumuzca tanınmayan bu üniversitenin genel ağ sayfalarında ve özellikle sosyal medyada kamuoyunu yanıltıcı şekilde, kurumun YÖK tarafından tanındığı ve mezunlarına YÖK tarafından denklik verildiği gibi bilgilerin yer aldığı görülmektedir. Kişilerin mağduriyet yaşamamaları adına sosyal medyada yer alan bu bilgilere itibar edilmemesi hususu kamuoyuna duyurulur" ifadesine yer verildi.

Kaynak: DHA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!
Açıköğretim Lisesi sınavları tarihleri ne zaman?Açıköğretim Lisesi sınavları tarihleri ne zaman?
Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu Üyesi'nden 'ikinci pik' uyarısı!

Bilim Kurulu Üyesi'nden 'ikinci pik' uyarısı!

Guti'nin görevine son verildi

Guti'nin görevine son verildi

Korkunç olay! Eşinin mezarı başında ölü bulundu

Korkunç olay! Eşinin mezarı başında ölü bulundu

Peş peşe olan depremlerin ardından flaş 'yanardağ' açıklama

Peş peşe olan depremlerin ardından flaş 'yanardağ' açıklama

Burcu Esmersoy Instagram'dan servet yaptı

Burcu Esmersoy Instagram'dan servet yaptı

ABD'de yaşayan Türk doktordan koronavirüs uyarısı

ABD'de yaşayan Türk doktordan koronavirüs uyarısı

İlginizi Çekebilir

YKS'ye girecekler dikkat! Erişime açıldı

YKS'ye girecekler dikkat! Erişime açıldı

YKS sınavı ertelenecek mi? İkinci dalga endişesi

YKS sınavı ertelenecek mi? İkinci dalga endişesi

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: 1 Haziran'dan itibaren açılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: 1 Haziran'dan itibaren açılıyor

YKS'ye girecekler dikkat! 30 Mayıs'ta başlıyor

YKS'ye girecekler dikkat! 30 Mayıs'ta başlıyor

Sınava girerken okunacak dualar nelerdir?

Sınava girerken okunacak dualar nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖSYM Başkanı'ndan YKS açıklaması

ÖSYM Başkanı'ndan flaş YKS açıklaması

2020 Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları tarihleri ne zaman? AÖL online mi yapılacak?

Açıköğretim Lisesi sınavları tarihleri ne zaman?

ÖSYM'den YKS'ye girecek adaylara 'saat' uyarısı

ÖSYM'den YKS'ye gireceklere uyarı

YKS 2020 baraj puanı son dakikada belli oldu! Sınav süresi değişti mi?

YKS sınav süresi değişti! Baraj puanları düştü mü?

e- YDS 2020/9 Arapça ve Rusça başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM tarih verdi!

e- YDS 2020/9 Arapça/Rusça sınavına başvurular ne zaman?

2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sınav sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.