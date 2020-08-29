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YÖK'ten öğrencilere 'tek hekim raporuyla kayıt yaptırabilme' imkanı

EĞİTİM HABERLERİ  | 29.08.2020 17:09 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Kovid-19 süreci nedeniyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının sağlık raporu istenen programlarına yerleşen adayların, herhangi bir hastalığı olmadığına dair düzenlenmiş tek hekim raporu ile yerleştiği programa kayıt yaptırabilmesine karar verdi.

YÖK'ten öğrencilere 'tek hekim raporuyla kayıt yaptırabilme' imkanı

YÖK'ten edinilen bilgiye göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için yerleşmiş olduğu yükseköğretim programında sağlık kurulu raporu için özel hüküm ile rapor alma zorunluluğu olan adayların, "salgın nedeniyle heyet raporu almada yaşadıkları sıkıntılar" konusunda gelen talepler üzerine, Sağlık Bakanlığı ile görüşmeler gerçekleştirildi.

YÖK, 28 Ağustos Cuma günü Yürütme Kurulu toplantısında adayların ilettiği sıkıntıları masaya yatırarak, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirmeleri sonucunda, "Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına kayıt olacak adaylar" hariç olmak üzere, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için sağlık raporu istenen programlara yerleşen adayların, herhangi bir hastalığı olmadığına dair düzenlenmiş tek hekim raporu ile yerleştiği programa kayıt yaptırabilmesi kararını aldı.

Kayıt imkanı verilen ancak programa kayıt yaptırabilmek için ilgili kurum ve kuruluşların (Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve benzeri) mevzuatı gereğince "Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi", "Gemi Adamı Olur" belgesi, "Birinci Sınıf Sanayi Dalgıcı Olur", "Özel Güvenlik Görevlisi Olur" ve benzeri belgeler istenen programlara için de süre uzatılarak öğrencilerin istenen belgeleri 25 Eylül 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar ilgili yükseköğretim kurumlarına ibraz etmelerine olanak sağlandı.

Ayrıca, Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına yerleşen ve bu Bakanlıkların mevzuatına tabi olan adaylar için Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından işlemlerde öncelik tanınmasının ilgili üniversitece sağlanması kararlaştırıldı. (AA)

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