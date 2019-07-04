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YÖK’ten rektörlere 'dekan atamaları' uyarısı

EĞİTİM HABERLERİ  | 04.07.2019 14:17 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yeni atanan rektörlerin mevcut dekanlara yönelik bazı tutum ve uygulamalarına ilişkin şikâyetler ve duyumlar üzerine üniversitelere yazı gönderdi.

YÖK’ten rektörlere 'dekan atamaları' uyarısı

YÖK’ün bütün devlet üniversitelerine gönderdiği uyarı niteliğindeki yazıda, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Anayasa'da fakültelere dekan atamalarının nasıl gerçekleşeceğinin belirlendiği belirtilerek, görev süreleri rektörlerin görev süresinden bağımsız tutulmuşken kimi üniversitelerde yeni atanan rektörlerce mevcut dekanlara görevden ayrılmaları yönünde telkinde bulunulduğu veya mobing yapıldığı bilgilerinin alındığı ve şikâyetlerin ulaştığı kaydedildi.

Yazıda, “Yükseköğretimde yönetişim modelini öne çıkaran 'yeni YÖK' olarak yeni atanan rektörlerce mevcut dekanlara görevlerini bıraktırmaya yönelik herhangi bir tutum takınılmamasını, üniversitelerin çoğulcu bir yönetim anlayışıyla ve mevzuat çerçevesinde bileşenleri ile birlikte yönetilmesini özellikle önemsiyoruz” ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
YÖK dekan atamaları

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