YÖK’ten Sağlık Bakanlığı’na yazı | Üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak?

Eğitimin önceliği konusunda birçok öğrenciden ve profesörden gelen uyarılar dikkate alındığında, açılması öncelikli alanların en başında okullar ve üniversiteler geliyor. Bu durumun bu kadar uzun sürmesinin eğitime verdiği zarar konusunda adımlar atmaya karar veren YÖK, Sağlık Bakanlığı’na üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesi ile ilgili bir yazı gönderdi.
YÖK’TEN AŞI TALEBİ
Gönderilen yazıda üniversite öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin aşılanmasının gerekliliğine dikkat çeken Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), 2021 Eylül ayına kadar öğrencilerin ve akademik personelin aşılanması ve üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesi konusunda taleplerde bulundu.
YÖK’ün Sağlık Bakanlığı’na gönderdiği yazıda; “Bu grupların aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır, aksi takdirde başta sağlık olmak üzere uygulamalı eğitim alanlarından mezun olacakların meslek icralarında telafisi mümkün olmayan sonuçlar üretmesi kuvvetle muhtemeldir" ifadeleri kullanıldı.
Yüksek Öğretim Kurulu’ndan, Sağlık Bakanlığı’na gönderilen yazıda, bütün dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını ile bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğine dikkat çekildi.
Sağlık sisteminin güçlü alt yapısı, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumların ve sağlık çalışanlarının fedakarca gayretleri ve etkin yönetişim sayesinde küresel salgın ile mücadelede ülkenin başarılı olduğunun görüldüğü vurgulanan yazıda, bununla birlikte topyekun normalleşme sürecine geçilmesinin ancak aşılanmanın yaygınlaşmasıyla mümkün olacağı belirtildi.
YÖK’ün yazısından
"Bu bağlamda ülkenin kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir yeri olan yükseköğretim sistemimizde, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bütünüyle normalleşmeye geçilerek sürdürülmesi, yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 2021-2022 eğitim döneminde başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personel ile örgün eğitimde okuyan öğrencilerimizin de öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır. Aksi takdirde özellikle başta sağlık olmak üzere uygulamalı eğitim alanlarından mezun olacakların meslek icralarında telafisi mümkün olmayan sonuçlar üretmesi kuvvetle muhtemeldir.
Buna göre, yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerimizin 2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanması hususunda gereğini önemle arz ederim."
YÖK, Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, ''Fevkalade bir durum olmaz ise YÖK ile hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yerli aşımızı yetiştirebilirsek, bizim hiçbir endişemiz olmayacak. Diyoruz ki üniversite öğrencilerimize aşılarını yapalım, aşılarını yaptıktan sonra zaten yol açık.'' ifadelerine yer verdi.
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