YÖK’ten Sağlık Bakanlığı’na yazı | Üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak?

Eğitimin önceliği konusunda birçok öğrenciden ve profesörden gelen uyarılar dikkate alındığında, açılması öncelikli alanların en başında okullar ve üniversiteler geliyor. Bu durumun bu kadar uzun sürmesinin eğitime verdiği zarar konusunda adımlar atmaya karar veren YÖK, Sağlık Bakanlığı’na üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesi ile ilgili bir yazı gönderdi.

YÖK’TEN AŞI TALEBİ

Gönderilen yazıda üniversite öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin aşılanmasının gerekliliğine dikkat çeken Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), 2021 Eylül ayına kadar öğrencilerin ve akademik personelin aşılanması ve üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesi konusunda taleplerde bulundu.

YÖK’ün Sağlık Bakanlığı’na gönderdiği yazıda; “Bu grupların aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır, aksi takdirde başta sağlık olmak üzere uygulamalı eğitim alanlarından mezun olacakların meslek icralarında telafisi mümkün olmayan sonuçlar üretmesi kuvvetle muhtemeldir" ifadeleri kullanıldı.

Yüksek Öğretim Kurulu’ndan, Sağlık Bakanlığı’na gönderilen yazıda, bütün dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını ile bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğine dikkat çekildi.