HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. YÖK'ten üniversitelere 'sınav güvenliği' uyarısı

YÖK'ten üniversitelere 'sınav güvenliği' uyarısı

20.11.2020 14:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
YÖK'ten üniversitelere 'sınav güvenliği' uyarısı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteleri, uzaktan veya online yapılan sınavlarda, sınav güvenliği için gerekli tedbirlerin alınması konusunda uyardı. YÖK'ten üniversitelere gönderilen yazıda, "Son dönemlerde uzaktan/online yapılan sınavlarda kopya çekildiğine veya bazı öğrencilerin yerlerine başkalarını sınava soktuklarına ilişkin Başkanlığımıza çeşitli bildirimlerde bulunulmaktadır" denildi.

YÖK, Sınav Güvenlik Tedbirleri konusunda bütün üniversitelere yazı gönderdi.

Buna göre, uzaktan ve online programlar ile derslerde uygulanacak ölçme ve değerlendirme uygulamaları için asgari standartların Başkanlık tarafından yükseköğretim kurumlarına 22 Mayıs'ta gönderilen yazıyla bildirildiği anımsatıldı.

Uzaktan veya online yapılan sınavlarda, sınav güvenliği için gerekli tedbirlerin alınması istenen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Son dönemlerde uzaktan/online yapılan sınavlarda kopya çekildiğine veya bazı öğrencilerin yerlerine başkalarını sınava soktuklarına ilişkin Başkanlığımıza çeşitli bildirimlerde bulunulmaktadır. Sınav notlarının, öğrencilerin gerçek kazanımlarını doğru bir biçimde yansıtması yükseköğretim sistemimize güven açısından son derece önemlidir. Üniversitelerimizde ders veren bütün öğretim elemanlarımızın yanı sıra yöneticilerimiz de sınav güvenliğini sağlayacak her tür önlemi almakla yükümlüdürler."

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi
Öğretmen Günü mesajları ve şiirleri!Öğretmen Günü mesajları ve şiirleri!
Milli Piyango sonuçları belli oldu!Milli Piyango sonuçları belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"

Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"

MasterChef'te iddialı yarışmacıya eleme şoku!

MasterChef'te iddialı yarışmacıya eleme şoku!

Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu

Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu

İzmir'de büyük operasyon! 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

İzmir'de büyük operasyon! 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

ABD seçimlerinde yeni gelişme

ABD seçimlerinde yeni gelişme

Azerbaycan ordusu o kente girdi

Azerbaycan ordusu o kente girdi

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Diğer Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sınavlarla ilgili önemli açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sınavlarla ilgili önemli açıklama

Öğretmenler Günü mesajları 2020... 24 Kasım Öğretmenler Günü 2 - 4 kıtalık şiirleri! Atatürk'ün Öğretmenler Günü sözleri!

Öğretmen Günü mesajları ve şiirleri!

Kreş ve anaokulları tatil olacak mı? MEB'den açıklama

Kreş ve anaokulları tatil olacak mı? MEB'den açıklama

Son dakika: 2020-DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

MEB 2020-2021 AÖL sınav takvimi... AÖL sınavları internetten(online) mı olacak? Açıköğretim Lisesi ilk sınavları ne zaman?

AÖL sınavları online/ internetten mi olacak?

Bakan Selçuk duyurdu! Sınavlar ne zaman yapılacak?

Bakan Selçuk duyurdu! Sınavlar ne zaman yapılacak?

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.