YÖK Tez Merkezi (Ulusal Tez Merkezi) nedir? YÖK tez araması ve taraması nasıl yapılır? YÖK tez arama ve tarama

Öğrencilerin akademik kariyerleri için en önemli aşamalardan biri tez yazım sürecidir. Türkiye’de yer alan tüm üniversiteler kapsamında yazılmış olan doktora ve yüksek lisans tezleri YÖK Tez Merkezi’nde arşivlenir. Bu platform aracılığı ile ülkede yazılmış olan tüm akademik çalışmalar tek bir veri tabanında toplanmış olur.

YÖK tez araması nasıl yapılır?

YÖK tez e-Devlet üzerinden de ulaşılabilir bir platformdur. E-Devlet uygulamasına ya da resmî internet adresine şifre ve T.C. kimlik numarası kullanılarak giriş yapılabilir. Daha sonra e-Devlet portalının ana sayfasında yer alan arama kısmına YÖK Tez Merkezi yazılarak çıkan liste üzerinden platforma ulaşılabilir.

Tez yazmadan önce yapılacak olan işlemlerden biri de literatür taramasıdır. Literatür taramasının yapılabileceği en önemli dijital kaynaklardan biri de YÖK Tez Merkezi'dir. Bütün tezler bu platform üzerinde toplandığı için geniş ve kapsamlı bir tez taraması bu portal üzerinden gerçekleştirilebilir.

YÖK tez taraması nasıl yapılır?

YÖK tez araması YÖK Tez Merkezi ya da diğer adı ile Ulusal Tez Merkezi üzerinden yapılacaksa birkaç adımın uygulanması yeterli olacaktır. Bu sayede YÖK tez tarama işlemi bu portal üzerinden yapılabilir. Tüm yazılan tezler bu dijital ortamda saklandığı için literatür taraması için en geçerli adreslerden biri de YÖK Tez Merkezi sayfasıdır.

Yazılmış olan tezlere ulaşabilmek için Tez Veri Giriş Formu’na www.tez.yok.gov.tr adresi üzerinden ulaşılmalıdır. Bu adrese giriş yapıldıktan sonra üye giriş seçeneği tıklanır ve e-Devlet şifresi kullanılarak sisteme giriş yapılır. Ardından şu adımlar takip edilir: