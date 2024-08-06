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YÖK üniversiteleri acil çağrı yaptı: ‘İvedilikle yerine getirin’

06.08.2024 16:40
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Son dönemlerde sahte diplomaların yaygınlaşması Yüksek Öğrenim Kurumu’nu harekete geçirdi. YÖK, üniversitelere "Basında Yer Alan Sahte Diploma ile İlgili Haber" konulu yazı göndererek ivedilikle yerine getirilmesini vurguladı.

YÖK üniversiteleri acil çağrı yaptı: ‘İvedilikle yerine getirin’

Son günlerde bazı yazılı basın yayın kuruluşlarında "Sosyal medyada bazı hesaplardan, Türkiye'deki birçok farklı üniversitenin fakültelerine ait sahte diploma satışı yapılıyor" haberinin yer alması üzerine YÖK, üniversitelere "Basında Yer Alan Sahte Diploma ile İlgili Haber" konulu yazı gönderdi.

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Yükseköğretim kurumları tarafından YÖKSİS'e aktarılan öğrenci bilgileri kullanılarak e-Devlet kapısı üzerinden öğrenci ve mezun belgeleri oluşturulduğuna dikkat çekilen yazıda, şu noktalar belirtildi:

"e-Devlet kapısından T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapan kişiler, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı adı altında yer alan bölümde 'Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama' kısmına giriş yaparak, kendi mezuniyet bilgilerini içeren belgeyi bastırarak bu belgeyi beyan edecekleri kamu kurumu veya özel şirkete verebilmektedir. Mezun belgesinin sağ üst köşesinde bulunan barkod üzerinde kişiye özel bir numara bulunmaktadır.

Diploma ile ibraz edilecek bu belgeyi alan kişiler istedikleri takdirde barkod numarasını kullanarak yine e-Devlet kapısı üzerindeki 'Yükseköğretim Mezun Belgesi Doğrulama' bölümünden belgenin doğrulamasını yapabilmektedir. Belgedeki bilgiler ile diploma üzerindeki bilgilerin aynı olması ile diplomanın doğruluğu teyit edilebilmektedir."

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‘‘ÖĞRENCİLERİN BİLGİLERİNİN YÖKSİS'E AKTARILMAMASININ SORUMLULUĞU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDADIR’’

Yazıda, yükseköğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin bilgilerinin YÖKSİS'e aktarılmaması nedeniyle e-Devlet üzerinden "Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama" ve Yükseköğretim Mezun Belgesi Doğrulama" yapılamamasından kaynaklanacak sorunların, sorumluluğunun ilgili yükseköğretim kurumunda olduğu belirtildi. Bu nedenle tüm mezun bilgilerinin YÖKSİS'e ivedilikle aktarılarak tamamlanması hakkında uyarıldı. (AA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
YÖK üniversite
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