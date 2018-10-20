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YÖK üyelerinden Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 11:57 | Son Güncelleme

YÖK üyelerinden Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne ziyaret

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan ve YÖK Genel Kurul Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çelik, Necmettin Erbakan Üniversitesi'ni ziyaret etti.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, YÖK üyeleri, sorunları yerinde tespit etmek ve üniversite öğrenci temsilcilerinin görüşlerini almak üzere yükseköğretim kurumlarını ziyaret ediyor.

Bu kapsamda YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Tufan ve YÖK Genel Kurul Üyesi Çelik, Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi'ni ziyaret ederek, senato toplantısına katıldı.

Tufan, toplantıda 'Yükseköğretim Sistemimizde Yapısal Gelişmeler' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi, YÖK'ün çalışmaları hakkında bilgi verdi.

YÖK üyeleri, Senato üyelerinin sorularını yanıtladı ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

- Engelli öğrenciye ziyaret

Tufan ile Çelik, beraberlerinde Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ile engelli olduğu için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na evde giren Ayşenur Tayanç'ı da ziyaret etti.

Ağır bir cilt hastalığı nedeniyle tedavi gören Tayanç'ın sınav süreçleri ve örgün eğitime kazandırılması için Necmettin Erbakan Üniversitesi ile çalışma başlatıldığı bildirildi.

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Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi YÖK ziyaret

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