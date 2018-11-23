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YÖK üyeliklerine seçme kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 02:54 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK üyeliklerine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Prof. Dr. Naci Gündoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürü Prof. Dr. Necip Camuşcu'yu seçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliklerine seçme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, YÖK üyeliklerine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Prof. Dr. Naci Gündoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürü Prof. Dr. Necip Camuşcu seçildi.

Söz konusu karar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6'ncı maddesinin b/1 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince alındı.

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı eğitim Recep Tayyip Erdoğan Resmi Gazete YÖK

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