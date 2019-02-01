HABER

YÖK: Yabancı üniversitelerin apartman dairesi şubelerine itibar etmeyin

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 17:48 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) merkezi yurt dışında bulunan yabancı üniversitelerin Türkiye'de, apartman dairelerinde sözde şubeler açtığı ve mezunlar verdiğinin belirlendiği açıklanarak, hiçbir usul ve esasa uymayan bu yapılanmalara itibar edilmemesi istendi.

Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) merkezi yurt dışında bulunan yabancı üniversitelerin Türkiye'de, apartman dairelerinde sözde şubeler açtığı ve mezunlar verdiğinin belirlendiği açıklanarak, hiçbir usul ve esasa uymayan bu yapılanmalara itibar edilmemesi istendi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumları ile ilgili düzenlemelerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130'uncu maddesi ile belirlendiği, kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversitelerin ancak devlet tarafından kanunla devletin gözetimine ve denetimine tabi olarak kurulabileceğine dikkat çekildi. Üniversiteler ile bağlı birimlerin kuruluş ve işleyişlerinin kanunla düzenlendiğine vurgu yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Son günlerde Kurulumuza yapılan başvuru ve ihbarlardan, merkezi yurt dışında bulunan yabancı üniversitelerin ülkemizde sözde şubeler açtığı ve mezunlar verdiği anlaşılmaktadır. Asıl merkezleri Orta Doğu ve Balkan ülkelerinde olan ve ülkemizde Gaziantep, Mersin, Antakya, Urfa, Bursa, İstanbul, Ankara gibi şehirlerde 'üniversite kampüsü ya da şubesi' adı altında apartman dairelerinde gayri resmi olarak faaliyet gösteren sözde üniversite şubelerinin, sosyal medya aracılığıyla öğrenci toplamaya çalıştığı tespit edilmiştir. Sözde üniversite eğitiminin, apartman dairelerinde ya da uzaktan eğitim yolu ile yükseköğrenimin gerektirdiği nicelik ve nitelikten yoksun olarak, ülkedeki sığınmacılara yönelik verildiği, öğrencilerin orijinal diplomalarla mezun edildiği anlaşılmıştır."

YÖK tarafından kuruluş ve işleyişine dair hiçbir yasal dayanağı olmayan, resmi statüsü bulunmayan, eğitim ve öğretim açısından ülkedeki hiçbir usul ile esasa uymayan bu yapılanmalara itibar edilmemesi istendi. Açıklamada, "Ülkemizin gelişmekte olan yükseköğretim sistemini ve kalitesini bu tür yıkıcı etkilerden korumak için tanınmayan ve ülkemizde yasal olmayan bir başka ülkede bulunan üniversiteye ait yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların ilgili mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak reddedileceği hususu kamuoyumuzun bilgisine saygıyla sunulur" denildi.

​ANKARA, (DHA)

PARTNEREski usul çıkma teklifi!Eski usul çıkma teklifi!
Kırsala dönüş hızlandıKırsala dönüş hızlandı
Polisten kaçarken uyuşturucu hap dolu poşeti yola attılarPolisten kaçarken uyuşturucu hap dolu poşeti yola attılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şişli'de Mustafa Sarıgül'ün karşısına sürpriz aday

Şişli'de Mustafa Sarıgül'ün karşısına sürpriz aday

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Herkesi ilgilendiriyor! Artık e-devletten yapılabilecek

Herkesi ilgilendiriyor! Artık e-devletten yapılabilecek

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!

AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!

Dünya bu uçağı konuşuyor! Açıklama geldi

Dünya bu uçağı konuşuyor! Açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de korkunç görüntü!

İstanbul'da korkunç görüntü

Tesadüfen bulundu! Görmek için yer altına iniyorlar

Tesadüfen bulundu! Görmek için yer altına iniyorlar

Eşim bana tecavüz etti, davam Türkiye'de emsal niteliğinde olabilir

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

Metin Topuz hakkındaki iddianame kabul edildi

Olay yaratmıştı! 'Metin Topuz' iddianamesi kabul edildi

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere hapis cezası

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere hapis cezası

Yayaya çarpan sürücü üzüntüden yere yığıldı!

O anları görmeye dayanamadı! Bir anda yere yığıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.