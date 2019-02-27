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‘Yok Yere Temaşa’ kırdı geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 14:21 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Doğaçlama Tiyatro Sporu Ekibi, ‘Yok Yere Temaşa’ gösterisi ile izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi.Bursa’da son 4 ay içinde 8 oyunla 143 gösterim yapan, ilçe turneleri ile 19 bini çocuk toplam 28 bin izleyiciye ulaşan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bu kez farklı bir şekilde tiyatro severlerin karşısına çıktı.

‘Yok Yere Temaşa’ kırdı geçirdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Doğaçlama Tiyatro Sporu Ekibi, ‘Yok Yere Temaşa’ gösterisi ile izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi.
Bursa’da son 4 ay içinde 8 oyunla 143 gösterim yapan, ilçe turneleri ile 19 bini çocuk toplam 28 bin izleyiciye ulaşan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bu kez farklı bir şekilde tiyatro severlerin karşısına çıktı. izleyiciyle buluşan ‘Yok Yere Temaşa’da iki takıma ayrılan oyuncular, seyircinin yönlendirmesiyle doğaçlama olarak performans sergiledi.
Görükle Gençlik Merkezi’nde ilk oyunlarını sergileyen Yok Yere Temaşa ekibinde İlke Özkaya, Sergen Bölük, Tuba Bayram Böbek, Volkan Yıldız, Faruk Oğur, Müge Açıkdüşünenler ve Yüksel Hakverdi rol aldı. Haluk Sayılır’ın ışıkta Gürkan Sargın’ın ise seste görev aldığı oyun tiyatro severlerden tam not aldı. Aynı zamanda oyunun da bir parçası olan izleyiciler, kahkahanın eksik olmadığı oyundan büyük keyif aldı.

‘Yok Yere Temaşa’ kırdı geçirdi

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