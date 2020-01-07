YÖK yerli otomobil için doktoralı mühendis yetiştirecek! Aylık 4 bin 500 liralık burs

Yükseköğretim tarihinde ilk kez kurgulanarak 2016-2017 akademik yılında hayata geçirilen "YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi" kapsamında, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu 100 öncelikli tematik alanda doktora yapan öğrenci sayısı 4 bin 250'ye ulaştı. YÖK'ün verdiği burs miktarı, TÜBİTAK tarafından tanımlanmış başarı ölçütlerini yerine getirmek şartıyla "çift burs" imkanı ile aylık 4 bin 500 lirayı buluyor.

YÖK'ün 2020 vizyonunda, proje kapsamında öncelikli alanlardaki doktoralı kişi sayısının 5 bine çıkarılması hedefi de yer alıyor.

TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ İÇİN DOKTORALI MÜHENDİSLER YETİŞTİRİLECEK

Yükseköğretim Kurulu, tüm Türkiye'nin yerli otomobil heyecanını katlayacak yeni bir karara imza attı. "Türkiye'nin Otomobili"nin üretiminde ihtiyaç duyulacak doktoralı insan gücünün yetiştirilmesi için çalışmalarını yürüten YÖK, YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi'ndeki doktora programlarına yeni alanlar ekledi.

YÖK'ün doktora programlarına, "elektrikli ve hibrid araçlar" dışında, "enerji depolama", "güç elektroniği" ve "motor teknolojileri" başlığıyla 3 yeni bilim alanı daha dahil edildi.