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  4. YÖK yerli otomobil için doktoralı mühendis yetiştirecek! Aylık 4 bin 500 liralık burs

YÖK yerli otomobil için doktoralı mühendis yetiştirecek! Aylık 4 bin 500 liralık burs

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 11:11 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), yerli otomobile destek için harekete geçti. "Türkiye'nin Otomobili"nin üretiminde de ihtiyaç duyulabilecek doktoralı mühendislerin yetiştirilmesi için "YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi"ne yeni bilim alanları eklendi. Proje kapsamında kabul görülen öğrencilerin alacağı burs aylık 4 bin 500 lirayı buluyor.

YÖK yerli otomobil için doktoralı mühendis yetiştirecek! Aylık 4 bin 500 liralık burs

Yükseköğretim tarihinde ilk kez kurgulanarak 2016-2017 akademik yılında hayata geçirilen "YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi" kapsamında, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu 100 öncelikli tematik alanda doktora yapan öğrenci sayısı 4 bin 250'ye ulaştı. YÖK'ün verdiği burs miktarı, TÜBİTAK tarafından tanımlanmış başarı ölçütlerini yerine getirmek şartıyla "çift burs" imkanı ile aylık 4 bin 500 lirayı buluyor.

YÖK'ün 2020 vizyonunda, proje kapsamında öncelikli alanlardaki doktoralı kişi sayısının 5 bine çıkarılması hedefi de yer alıyor.

TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ İÇİN DOKTORALI MÜHENDİSLER YETİŞTİRİLECEK

Yükseköğretim Kurulu, tüm Türkiye'nin yerli otomobil heyecanını katlayacak yeni bir karara imza attı. "Türkiye'nin Otomobili"nin üretiminde ihtiyaç duyulacak doktoralı insan gücünün yetiştirilmesi için çalışmalarını yürüten YÖK, YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi'ndeki doktora programlarına yeni alanlar ekledi.

YÖK'ün doktora programlarına, "elektrikli ve hibrid araçlar" dışında, "enerji depolama", "güç elektroniği" ve "motor teknolojileri" başlığıyla 3 yeni bilim alanı daha dahil edildi.

4 BİN 500 LİRAYA KADAR BURS İMKANI

Bu alanlarda doktora yapmak isteyenler, 4 bin 500 lirayı bulan burs imkanından yararlandırılacak.

YÖK, 10 Ocak'a kadar bu alanlarda doktora programı açacak yükseköğretim kurumlarının başvurusunu alacak. Bu başvuruların sonuçlanmasının ardından, doktora yapmak isteyen öğrenciler bu üniversitelere başvurabilecek.

Üniversitelerde halen otomotiv sektörüne yönelik eğitim veren "Otomotiv Teknolojisi, Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi ile Makine" ön lisans programları da bulunuyor.

KURUMLARDAN GELEN TALEPLER DİKKATE ALINIYOR

YÖK yetkilileri, doktora programlarındaki tematik alanlar belirlenirken kurum ve kuruluşlardan kendi alanlarında doktoralı insan yetiştirilmesi için gelen talepleri mutlaka dikkate aldıklarını belirtiyor.

YÖK'ün doktora programlarına eklenen bölümler arasında ayrıca, "Doğu Akdeniz çalışmaları, uluslararası çatışma çözümleri/müzakere ve arabuluculuk, savunma teknolojileri, görünmezlik teknolojileri, uydu tasarımı, patlayıcı davranışları ve detonasyon teknolojisi, çağdaş radar teknolojileri, hava platformu tasarımı, güdüm teknolojileri, kamu diplomasisi, kırsal kalkınma, soykırım çalışmaları, dil ve konuşma terapisi, fizik tedavi ve rehabilitasyon" da bulunuyor.

(AA)

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Türkiye'nin otomobili YÖK Yükseköğretim Kurulu yerli otomobil

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