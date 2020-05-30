YÖK, yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıtı kaldırdı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yaptığı yazılı açıklamada, Türk yükseköğretim sistemini yarınlara hazırlayabilmek amacıyla son yıllarda başlattıkları "kalite eksenli büyüme" yolundaki kazanımlar sürecinin kesintiye uğramaması, yabancı uyruklu öğrenci sayılarındaki artış başta olmak üzere uluslarasılaşma yolunda katedilen mesafeyi kaybetmemek, üniversiteleri bu küresel değişime, yeni ve zor döneme hazırlıklı kılabilmek ve yükseköğretimi uluslararası rekabete sokabilmek için bazı yeni ve yenilikçi kararlar aldıklarını belirtti. Saraç, “Bugün açıkladığımız kararlar küresel salgın sürecinde yurt dışında okuyan Türk öğrenciler ile ülkemize yabancı uyruklu öğrencilerin gelmesine yönelik önemli düzenlemeleri içermektedir. Haftaya uzaktan öğretim ile ilgili kararlarımızı ve düzenlemelerimizi kamuoyu ile paylaşmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı. Yurt dışında okuyan fakat yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla okuduğu üniversiteye dönemeyen veya okuduğu ülkedeki salgına ilişkin riskler yüzünden üniversitesine dönmek istemeyen öğrenciler için bir dizi kararlar alındığını belirten Saraç, yurt dışında okuyan öğrencilerin salgın sonrasında öğrenimlerini Türkiye'de sürdürmek istediklerini bildirmeleri üzerine bu öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları nedeniyle küresel salgın dönemindeki sağlık endişelerini dikkate alarak yeni düzenlemeler yapıldığını anlattı.

Düzenlemelerin "öğrenci merkezli" olarak ana hatlarının belirlendiğini ve Kovid-19 küresel salgını dolayısıyla sadece 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi yatay geçiş işlemlerine mahsus olacağını belirten Saraç, "Yükseköğretime girişte başarı sıralaması şartı bulunan tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, öğretmenlik, mühendislik ve mimarlık programları dışındaki yükseköğretim programlarının yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıt kaldırılarak bu programlara yurt içi yatay geçiş kontenjanı kadar yurt dışı kontenjan ayrılabilmesine imkan tanındı." değerlendirmesinde bulundu. İLK 1000'DE YER ALAN ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİM GÖRENLERE EK FIRSAT



Üniversite sıralamalarında ilk binde olan üniversitelerde okuyan öğrencilere ayrıca yeni bir imkan daha tanındığını bildiren Saraç, şunları kaydetti: "Başarı sıralaması şartı bulunan tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, öğretmenlik, mühendislik ve mimarlık programları için olan yurt dışı yatay geçiş kontenjan kısıtlaması, Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olan sıralama kuruluşları tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının herhangi birinde ilk 1000'de yer alan üniversitelerin programlarındaki öğrenciler için geçerli olmayacak. Dolayısıyla ilk binde yer alan üniversitelerde okuyan Türk öğrencilere ülkemizde eğitim ve öğretim görebilmeleri için yeni bir fırsat penceresi açılmış oluyor. Bu düzenleme yurt dışına giden ve üstün nitelikli üniversitelerde okuyan başarılı öğrencilerin tekrar Türkiye'deki üniversitelerimize kazandırılmasının yolunu da açacak."

'AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARINA GEÇİŞ YAPABİLMENİN YOLU AÇILDI'



Saraç, önümüzdeki yıla mahsus olmak kaydıyla ÖSYS/YKS puanına veya muadil belgelere sahip olmaları halinde dileyen öğrencilerin, Türkiye'deki açık öğretim programlarından herhangi birine yatay geçiş başvurusu yapabileceğini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Bu durumda ilgili üniversiteler bu öğrencilerin programa intibaklarını gerçekleştirecek. Küresel salgın dolayısıyla ve 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemi ile sınırlı olmak üzere öğrenciler, birinci sınıf ve son sınıf da dahil bütün sınıflara yatay geçiş başvurusu yapılabilecek. Bu şekilde yurt dışında okuyan tüm öğrenciler, okudukları sınıf ne olursa olsun belli şartlar dahilinde Türk yükseköğretim sistemine dahil olabilecekler." Meri mevzuata göre ilk ve son sınıflara yatay geçiş yapılamadığını hatırlatan Saraç, bu düzenlemenin küresel salgın dönemine mahsus olmak üzere geniş bir imkan sunduğuna işaret etti. Saraç, "Kovid-19 küresel salgını dikkate alınarak sadece 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz dönemine mahsus olmak üzere ülkemizdeki üniversitelere yatay geçiş hususlarında özet olarak ülkemizdeki üniversitelere yatay geçiş kontenjanları artırıldı, ilk 1000'deki üniversitelerden yatay geçiş talep edenler için yeni imkanlar sunuldu, birinci ve son sınıfa da yatay geçiş başvuru imkanı sağlandı, şartları sağlayan ve dileyen öğrenciler için de açıköğretim programlarına geçiş yapabilmelerinin yolu açıldı." değerlendirmesini yaptı.

ORTAK PROGRAMLARDAKİ TÜRK ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DÜZENLEME



Türk üniversitelerinin, yurt dışındaki üniversitelerle yürüttüğü ortak programlardaki Türk öğrenciler için 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına yönelik düzenlemelere ilişkin Saraç, şu bilgileri verdi: "Salgın nedeniyle üniversitelerimizin yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla açmış oldukları 'ortak programlarda okuyan öğrencilerden' yurt dışına gitmek istemeyen öğrenciler için alınan karar uyarınca yükseköğretim kurumları bu öğrenciler ile ilgili olarak yurt dışındaki yükseköğretim kurumundan dijital imkanlarla ve uzaktan öğretim ile ders alabilmesi, iki yükseköğretim kurumunun da uygun görmesi halinde öğrencilerin Türkiye'de kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunda eğitim alabilmesi, Türkiye'deki yükseköğretim kurumundan aldıkları derslerin yurt dışındaki üniversite tarafından sayılabilmesi, yurt dışında eğitim almaları gereken dönemlerin değiştirilebilmesi, öğrencilerin talebi halinde ortak programdan çıkarak kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundaki eş değer programa geçebilmesi, seçeneklerinden birisini, program özelinde ve öğrenci merkezli değerlendirerek karara bağlayabilecek."

YÖK Başkanı Saraç, yurt dışından gelecek uluslararası öğrencilerin sayısını artırmak için de yeni düzenlemeler yapıldığına işaret ederek, Türkiye'nin yabancı öğrenciler için cazibe merkezi olmaya devam etmesinin sağlanacağını belirtti. 'DERSLER DİJİTAL İMKANLARLA UZAKTAN ÖĞRETİMLE VERİLEBİLECEK'



Son yıllarda yeni YÖK'ün başlatmış olduğu "Hedef Odaklı Uluslarasılaşma Projesi" kapsamında beş yıl önce 48 bin olan yabancı/uluslararası öğrenci sayısının, 180 bine ulaştığına dikkati çeken Saraç, şöyle devam etti: "YÖK, bu başarının salgın sonrasında da kaybolmaması ve ülkemizin yabancı öğrenciler için cazibe merkezi olma durumunun devam etmesi için bu yıla mahsus olmak üzere yeni düzenlemeler gerçekleştirdi. Salgın dolayısıyla pek çok ülkede lise mezuniyet sınavlarının sonbahara ertelenmesi, geç mezuniyet ile salgın nedeniyle alınan tedbirler dolayısıyla ülkemizde eğitim görmek isteyen uluslararası öğrenci adaylarına 2020-2021 akademik yılı güz dönemine mahsus olmak üzere bazı yeni imkanlar tanındı. Buna göre adaylar ön kayıt yaptırabilecek, ayrıca başvuru ve kayıt süreci 15 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılarak geç kayıt yapılabilecek. Eğitim ve öğretime başladıktan sonra kayıt yaptıranlara hızlandırılmış telafi eğitimi verilebilecek. Geç kayıt yaptıran öğrenciler güz döneminde kayıt dondurarak eğitime bahar döneminde başlayabilecek. Eğitim ve öğretim dönemi başladığında kayıt yaptırmış ancak ülkemizde veya kendi ülkelerinde alınan tedbirler nedeniyle gelemeyen öğrencilere, bu tedbirler kalkıncaya kadar 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde dersleri dijital imkanlarla uzaktan öğretimle verilebilecek."

Saraç, uluslararası öğrencilerin klinik alanlar dışındaki lisansüstü programlara, YÖK'ten bir günde alınabilen "Okul Tanıma Belgesi" ile kayıt yaptırılabilmesine de imkan tanındığını dile getirerek, "Bu düzenlemeler ile küresel salgın sürecinde üniversitelerimizin yurt dışından öğrenci kaydetmeleri teşvik edilecek, yükseköğretimimiz bölgesi için çekim merkezi olması durumu devam edecek ve üniversitelerimiz uluslararası rekabete girebilecekler." değerlendirmesinde bulundu. 'YÜKSEKÖĞRETİM SANAL FUARLARI' GERÇEKLEŞTİRİLECEK



Saraç, Yükseköğretim Kurulunun küresel salgın müddetince kısıtlanan hareketliliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve bu süreçte Türk yükseköğretiminin yurt dışında dijital ortamlarda da tanıtılabilmesini sağlamak için de harekete geçtiğini vurgulayarak, bu kapsamda "Yükseköğretim Sanal Fuarları"nın yapılması için hazırlıklara başlandığını belirtti. Türkiye'deki bütün yükseköğretim kurumlarının, uluslararası platformlarda yabancı uyruklu öğrencilere tanıtımı amacıyla dijital ortamlarda gerçekleştirilecek sanal fuarlar için üniversitelerin, diğer ilgili kamu kurumlarıyla da iş birliği içinde olacaklarını anlatan Saraç, ​bu kapsamda üniversitelerin, bünyelerindeki fakülteleri, programları ve öğrencilere sundukları bütün imkanları tanıtarak, eş zamanlı olarak yabancı uyruklu öğrencilerin kendi yetkilileri ile doğrudan iletişim halinde olmalarına imkan sağlayacağını kaydetti.