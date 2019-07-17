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YÖKAK’tan "yükseköğretim kurumlarında kalite" toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 13:17 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, “Biz aynı türden öğrencileri sürekli mezun ediyoruz. O yüzden bunların eğitim biçimlerinde, süreçlerinde kesinlikle hızlı bir dönüşüme ihtiyacımız var” dedi.
YÖKAK, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) konferans salonunda akademisyenlerin katılımı ile "Yükseköğretim Kurumlarında Kalite Güvence Sisteminin Geliştirilmesi" konulu bir program düzenledi. Yükseköğretimde kaliteli üniversitenin öğrencilere en çok alan dışı ve kendini geliştirebilecekleri olanakları sağlayan kurum olduğuna değinen YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, "Üniversitelerimiz bir sistem kursun, eğitim araştırma süreçlerine kendi baksın, kendisi bu işin içinde olsun istiyoruz. Bunu sağlamak için üniversitedeki eğitim programlarının değerlendirilmesine yönelik, programlarının ayarlanmasına yönelik bir bilişim programını destek olarak sunacağız ve üniversiteler kendi misyonları, vizyonları ve hedefleri doğrultusundaki çıktılara ulaşıp ulaşmadıklarına buradan bakacaklar. Zaten bu süreçler dünyada da artık prosedürden, bürokrasiden arındırılarak kurum öğrencilere yetkinlik kazandırabiliyor mu, hocaları buna uygun mu, üniversitedeki ortam buna uygun mu, mezun olduktan sonra iş bulabiliyor mu gibi daha spesifik olarak çıktıya yoğunlaştı. Biz de süreçlerimizi buna yoğunlaştırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.
Türkiye’de 1 milyona yakın üniversiteli işsiz olduğunu hatırlatan Elmas, “Biz aynı türden öğrencileri sürekli mezun ediyoruz. O yüzden bunların eğitim biçimlerinde, süreçlerinde kesinlikle hızlı bir dönüşüme ihtiyacımız var. Bu konuda kalkınma planlarında Yükseköğretim Kurumunun politikalarında ipuçları da var aslında. Üniversitelerimiz böyle olsun istiyoruz. Yani bir coğrafyadan, bir tarihten mezun yetişiyorsa bu kişi alanı dışında küresel becerilere mutlaka sahip olsun. Kodlama, yapay zeka, veri analizi gibi konular, analitik düşünme gibi bireysel ve insani değerlere sahip olsun ve iyi bir birey olsun. Bu işsizlik konusunda da üniversitelerimiz bu sistemlere dönüşerek katkıda bulunabilir. Çünkü aynı tipten yöntemlerle farklı sonuç elde edilmez. O yüzden bu yöntemlerini değiştirmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Program konuyla ilgili sunumların yapılmasının ardından soru-cevap bölümü ile sona erdi. Düzenlenen programa YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım, YÖKAK Kurum Danışmanı Prof. Dr. Buket Akkoyunlu ve YÖKAK Kurum Danışmanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak’ın yanı sıra birçok akademisyen katıldı.

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