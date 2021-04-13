YÖKDİL/1 sınav sonuçları açıklandı | YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama sayfası

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınav sonuçlarının açıklandığı ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. YÖKDİL sınavı için başvurular 5 – 15 Şubat tarihleri arasında alındı. YÖKDİL sınavı için ise adaylar 28 Mart’ta ter döktü. ÖSYM’nin hem internet sitesi hem de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 2021 YÖKDİL sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YÖKDİL sınavının sonuçları 13 Nisan tarihi itibariyle açıklandı. ÖSYM, bu haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

ÖSYM yaptığı açıklamada, “28 Mart 2021 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2021-YÖKDİL/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adayalar, sınav sonuçlarına 13 Nisan 2021 tarihinde ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden TC Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilmektedir.” Dedi.

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