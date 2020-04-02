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YÖKDİL 2 sınav yerleri ne zaman ilan edilecek? 2020 YÖKDİL/2 ne zaman?

EĞİTİM HABERLERİ  | 02.04.2020 15:55 | Son Güncelleme

Koronavirüs önemleri kapsamında YÖKDİL sınavı ileri bir tarihe ertelendi. ÖSYM’nin sınav takvimini güncelleyerek sadece YÖKDİL için değil pek çok başka sınav için de erteleme kararı aldı. Peki YÖKDİL ne zaman? İşte ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre YÖKDİL’nün yeni tarihi...

YÖKDİL 2 sınav yerleri ne zaman ilan edilecek? 2020 YÖKDİL/2 ne zaman?

YÖKDİL sınavına hazırlanan adayların hazırlık süreci koronavirüs salgını nedeniyle uzadı. Salgına karşı önem olarak insanların bir araya gelmesini gerektirecek YÖKDİL sınavı gibi durumların önüne geçiliyor. Bu yüzden YÖKDİL sınavı ileri bir tarihe ertelendi. Peki YÖKDİL ne zaman ve YÖKDİL sınav yerleri ne zaman ilan edilecek?

YÖKDİL/2 NE ZAMAN?

ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre 2020 YÖKDİL/2 13 Aralık Pazar günü yapılacak.

YÖKDİL/2 BİR DAHA ERTELENİR Mİ?

Sınavların bir daha ertelenmesi olasılığı her zaman olabilir ama bu sorunun cevabı virüsün Türkiye’deki seyri ile ilgili. Yetkililer önlemlerin devam etmesi gerektiğine karar verirlerse erteleme yeniden gündeme alınabilir.

YÖKDİL/2 SINAV YERLERİ NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?

YÖKDİL 2. sınav Sınavının ertelenmesi ile sınav yerlerinin açıklanması yani sınava giriş belgelerinin de yayımlanması ötelenmiş oldu. ÖSYM’nin genellikle sınav yerlerini sınavdan 7 ila 10 gün önce açıklıyor.

YÖKDİL/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavların ertelenmesi doğal olarak sınav sonuç tarihlerinin değişmesine yol açıyor. Ancak ÖSYM henüz ertelenen sınavların sonuçlarının açıklanacağı tarihlerle ilgili bir açıklama yapmadı. ÖSYMÖ sınav takviminde ertelenen sınavların sonuç açıklama bölümü boş bırakılmış durumda.

YÖKDİL SINAVI KAÇ SORUDUR VE SÜRESİ NE KADAR?

Sınavda çoktan seçmeli ve 5 cevap şıklı 80 adet soru sorulmaktadır. Sınavda adaylara 180 dakika sınav süresi verilmektedir.

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