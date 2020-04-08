HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. YÖKDİL 2 sınav yerleri ne zaman ilan edilecek? 2020 YÖKDİL/2 ne zaman?

YÖKDİL 2 sınav yerleri ne zaman ilan edilecek? 2020 YÖKDİL/2 ne zaman?

EĞİTİM HABERLERİ  | 08.04.2020 21:50 | Son Güncelleme

YÖKDİL 2 sınava giriş belgeleri ne zaman çıkacak? Ertelenen YÖKDİL 2'nin sınava giriş belgeleri ile beraber sınav yerleri ne zaman yayımlanacak merak ediliyor?

YÖKDİL 2 sınav yerleri ne zaman ilan edilecek? 2020 YÖKDİL/2 ne zaman?

YÖKDİL sınavına hazırlanan adaylar için bir süre daha çalışma fırsatı doğdu. Hele de evde kalınması gerektiği düşünülürse... Salgına karşı önem olarak insanların bir araya gelmesini gerektirecek YÖKDİL sınavı gibi durumların önüne geçiliyor. Bu yüzden YÖKDİL sınavı ileri bir tarihe ertelendi. Peki YÖKDİL ne zaman ve YÖKDİL sınav yerleri ne zaman ilan edilecek?

YÖKDİL/2 NE ZAMAN?

ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre 2020 YÖKDİL/2 13 Aralık Pazar günü yapılacak.

YÖKDİL/2 SINAVA GİRİŞ BELGELERİ, SINAV YERLERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

YÖKDİL 2. sınav Sınavının ertelenmesi ile sınav yerlerinin açıklanması yani sınava giriş belgelerinin de yayımlanması ötelenmiş oldu. ÖSYM’nin genellikle sınav yerlerini sınavdan 7 ila 10 gün önce açıklıyor.

YÖKDİL/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavların ertelenmesi doğal olarak sınav sonuç tarihlerinin değişmesine yol açıyor. Ancak ÖSYM henüz ertelenen sınavların sonuçlarının açıklanacağı tarihlerle ilgili bir açıklama yapmadı. ÖSYMÖ sınav takviminde ertelenen sınavların sonuç açıklama bölümü boş bırakılmış durumda.

YÖKDİL SINAVI KAÇ SORUDUR VE SÜRESİ NE KADAR?

Sınavda çoktan seçmeli ve 5 cevap şıklı 80 adet soru sorulmaktadır. Sınavda adaylara 180 dakika sınav süresi verilmektedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Müşterilerden aldığı her paraya bu işlemi uyguluyor Müşterilerden aldığı her paraya bu işlemi uyguluyor
İSG sınava giriş belgeleri ne zaman çıkacak?İSG sınava giriş belgeleri ne zaman çıkacak?
Norveç'ten, dünya devine tarihi ayar: 'ABD gibi sağlık sistemi kötü ülkelerde...' Norveç'ten, dünya devine tarihi ayar: 'ABD gibi sağlık sistemi kötü ülkelerde...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yökdil 2 yökdil 2 sınava giriş belgesi

En Çok Okunan Haberler

'Mastürbasyon mu yapın diyeyim'

'Mastürbasyon mu yapın diyeyim'

MİT'ten nokta operasyon! Terörist Fadıl Ekinci öldürüldü

MİT'ten nokta operasyon! Terörist Fadıl Ekinci öldürüldü

İmamoğlu'na tehdit soruşturması: Başsavcılık'tan açıklama

İmamoğlu'na tehdit soruşturması: Başsavcılık'tan açıklama

Pandemi İzolasyon Takip Projesi'nin detayları belli oldu

Pandemi İzolasyon Takip Projesi'nin detayları belli oldu

90'lı yıllardaki görüntüsü şaşkına çevirdi

90'lı yıllardaki görüntüsü şaşkına çevirdi

İçişleri Bakanlığı'ndan karantina açıklaması!

İçişleri Bakanlığı'ndan karantina açıklaması!

İlginizi Çekebilir

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

LGS ve YKS ertelenecek mi? Yeni açıklama

LGS ve YKS ertelenecek mi? Yeni açıklama

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar

Bu sorular tuzağa düşürüyor!

Bu sorular tuzağa düşürüyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSÜ sınava giriş belgeleri ne zaman çıkacak, sınav yerleri ne zaman belli olacak?

MSÜ sınava giriş belgeleri ne zaman çıkacak, sınav yerleri ne zaman belli olacak?

DGS sınava giriş belgeleri ne zaman çıkacak, sınav yerleri ne zaman belli olacak?

DGS sınava giriş belgeleri ne zaman çıkacak, sınav yerleri ne zaman belli olacak?

KPSS sınava giriş belgeleri ne zaman çıkacak, sınav yerleri ne zaman belli olacak? (KPSS Alan Bilgisi, KPSS ÖABT, KPSS DHBT)

KPSS sınava giriş belgeleri ne zaman çıkacak?

İSG sınava giriş belgeleri ne zaman çıkacak, sınav yerleri ne zaman belli olacak?

İSG sınava giriş belgeleri ne zaman çıkacak?

Yaz döneminde telafi eğitimi mi yapılacak? AK Parti'den kanun teklifi

Yaz döneminde telafi eğitimi mi yapılacak?

LGS'ye ilişkin örnek soru kitapçığı yayımlandı

Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! Yayımlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.