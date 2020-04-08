YÖKDİL 2 sınav yerleri ne zaman ilan edilecek? 2020 YÖKDİL/2 ne zaman?

YÖKDİL sınavına hazırlanan adaylar için bir süre daha çalışma fırsatı doğdu. Hele de evde kalınması gerektiği düşünülürse... Salgına karşı önem olarak insanların bir araya gelmesini gerektirecek YÖKDİL sınavı gibi durumların önüne geçiliyor. Bu yüzden YÖKDİL sınavı ileri bir tarihe ertelendi. Peki YÖKDİL ne zaman ve YÖKDİL sınav yerleri ne zaman ilan edilecek?

YÖKDİL/2 NE ZAMAN?

ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre 2020 YÖKDİL/2 13 Aralık Pazar günü yapılacak.

YÖKDİL/2 SINAVA GİRİŞ BELGELERİ, SINAV YERLERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

YÖKDİL 2. sınav Sınavının ertelenmesi ile sınav yerlerinin açıklanması yani sınava giriş belgelerinin de yayımlanması ötelenmiş oldu. ÖSYM’nin genellikle sınav yerlerini sınavdan 7 ila 10 gün önce açıklıyor.

YÖKDİL/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavların ertelenmesi doğal olarak sınav sonuç tarihlerinin değişmesine yol açıyor. Ancak ÖSYM henüz ertelenen sınavların sonuçlarının açıklanacağı tarihlerle ilgili bir açıklama yapmadı. ÖSYMÖ sınav takviminde ertelenen sınavların sonuç açıklama bölümü boş bırakılmış durumda.

YÖKDİL SINAVI KAÇ SORUDUR VE SÜRESİ NE KADAR?

Sınavda çoktan seçmeli ve 5 cevap şıklı 80 adet soru sorulmaktadır. Sınavda adaylara 180 dakika sınav süresi verilmektedir.

