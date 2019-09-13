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YÖKDİL başvuru dönemi başladı! YÖKDİL başvuru kılavuzu çıktı! (AİS giriş)

EĞİTİM HABERLERİ  | 13.09.2019 11:37 | Son Güncelleme

YÖKDİL yani Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı için için başvuru dönemi başladı. 3 Kasım’da yapılacak 2019-YÖKDİL için başvurular ÖSYM’nin AİS sayfası üzerinden yapılıyor. İşte YÖKDİL başvuru işlemleri, başvuru kılavuzu, sınav ücreti ve sınav ile ilgili detaylar...

YÖKDİL başvuru dönemi başladı! YÖKDİL başvuru kılavuzu çıktı! (AİS giriş)

Yüksek Lisans, doktora, akademik kadro vb. Için yabancı dil puanına ihtiyaç duyanların beklediği açıklama ÖSYM’den geldi. 13 Eylül itibari ile 2019 YÖKDİL sınavı için bşvuru dönemi başladı. Peki YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır?

2019 YÖKDİL BAŞVURUSU

ÖSYM’den yapılan duyuruya göre ÖSYM’de geçerli bir fotoğrafı olan adaylar başvuru işlemleri aşağıdaki bağlantı ile direkt erişebileceğiniz AİS üzerinden gerçekleştirecekler. Fotoğrafı olmayan adaylar diledikleri ÖSYM başvuru merkezinden işlemlerini halledebilecekler. Bunun yanında adayların 24 Eylül 2019 Salı gününe kadar 120 TL olan sınav ücretini yatırmaları gerekiyor. Başvuru dönemi 23 Eylül’de sona erecek. Geç başvuru günü ise 2 Ekim 2019 ancak geç başvuru günü yatırılacak olan sınav ücreti 180 TL’dir.

YÖKDİL başvurusu için tıklayınız

Sınav ücreti nereye yatırılabilir?

YÖKDİL’in 120 TL olan sınav ücreti Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; İNG Bank’ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) ile yatırılabilir.

2019 YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU

ÖSYM, yaptığı duyuru ile beraber başvuru kılavuzunu da adayların erişimine açtı. Kılavuzdan aday başvuru formunu nasıl doldurabileceğinize, sınav uygulanmasına ve değerlendirilmesine dair detaylı bilgilere aşağıda bağlantısını paylaştığımız kılavuzdan öğrenebilirsiniz.

YÖKDİL sınav kılavuzu için tıklayınız

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?

3 Kasım 2019 Pazar günü yapılacak sınavın sonuçları ÖSYM takvimine göre 28 Kasım Perşembe günü ilan edilecek.


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YÖKDİL başvuru kılavuzu AİS

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