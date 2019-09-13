YÖKDİL başvuru dönemi başladı! YÖKDİL başvuru kılavuzu çıktı! (AİS giriş)

Yüksek Lisans, doktora, akademik kadro vb. Için yabancı dil puanına ihtiyaç duyanların beklediği açıklama ÖSYM’den geldi. 13 Eylül itibari ile 2019 YÖKDİL sınavı için bşvuru dönemi başladı. Peki YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır?

2019 YÖKDİL BAŞVURUSU

ÖSYM’den yapılan duyuruya göre ÖSYM’de geçerli bir fotoğrafı olan adaylar başvuru işlemleri aşağıdaki bağlantı ile direkt erişebileceğiniz AİS üzerinden gerçekleştirecekler. Fotoğrafı olmayan adaylar diledikleri ÖSYM başvuru merkezinden işlemlerini halledebilecekler. Bunun yanında adayların 24 Eylül 2019 Salı gününe kadar 120 TL olan sınav ücretini yatırmaları gerekiyor. Başvuru dönemi 23 Eylül’de sona erecek. Geç başvuru günü ise 2 Ekim 2019 ancak geç başvuru günü yatırılacak olan sınav ücreti 180 TL’dir.

YÖKDİL başvurusu için tıklayınız

Sınav ücreti nereye yatırılabilir?

YÖKDİL’in 120 TL olan sınav ücreti Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; İNG Bank’ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) ile yatırılabilir.