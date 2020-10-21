YÖKDİL başvuruları başladı... ÖSYM YÖKDİL 2020/2 başvuru ekranı! YÖKDİL 2020 başvurusu ücreti ne kadar?

Akademik kariyer hedefleyenler için önemli olan YÖKDİL sınavı başvuruları ne zaman araştırılmaya başlanmıştı. ALES sınavı başvuru tarihlerinin açıklanmasının ardından merak edilen YÖKDİL 2020/2 sınavı için ÖSYM'den bugün son dakika açıklaması geldi. ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre YÖKDİL/2 sınav başvurusu bugün itibari ile alınmaya başlandı. Sınava girişte HES kodu da istenecek. Binlerce kişinin gireceği YÖKDİL 2020/2 sınavına başvurular nasıl yapılır araştırılıyor. ÖSYM YÖKDİL 2020/2 başvuru ekranı! YÖKDİL 2020 başvurusu ücreti ne kadar?

YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN 2020?

2020/2 YÖKDİL sınavına katılmak isteyen kişilerin özellikle merak ettiği YÖKDİL başvuruları ile ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. ÖSYM resmi internet sitesinde paylaşılan takvime göre YÖKDİL/2 başvuru tarihleri 21 Ekim 2020 tarihinde başlayacak ve 2 Kasım 2020 tarihinde 23.59'a kadar devam edecek. Peki YÖKDİL puan hesaplama nasıl olacak?

YÖKDİL 2020/2 SON BAŞVURU TARİHİ NEDİR?

ÖSYM'nin açıkladığı son dakika YÖKDİL 2020/2 bilgisine göre sınav başvurusu 21 Ekim-2 Kasım tarih aralığında alınacak. Bu süreçte YÖKDİL 2020/2 başvurusunu gerçekleştirilemeyen adaylar ise 9 Kasım tarihinde geç başvuru yapabilecek.