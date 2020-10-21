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YÖKDİL başvuruları başladı... ÖSYM YÖKDİL 2020/2 başvuru ekranı! YÖKDİL 2020 başvurusu ücreti ne kadar?

EĞİTİM HABERLERİ  | 21.10.2020 11:43 | Son Güncelleme

YÖKDİL sınavına hazırlanan adayların hazırlık süreci başvuruların başlamasıyla hızlandı. ÖSYM tarafından 21 Ekim itibari ile YÖKDİL başvuruları alınmaya başlandı. Binlerce kişinin gireceği YÖKDİL 2020/2 sınavına başvurular nasıl yapılır araştırılıyor. ÖSYM YÖKDİL 2020/2 başvuru ekranı! YÖKDİL 2020 başvurusu ücreti ne kadar?

YÖKDİL başvuruları başladı... ÖSYM YÖKDİL 2020/2 başvuru ekranı! YÖKDİL 2020 başvurusu ücreti ne kadar?

Akademik kariyer hedefleyenler için önemli olan YÖKDİL sınavı başvuruları ne zaman araştırılmaya başlanmıştı. ALES sınavı başvuru tarihlerinin açıklanmasının ardından merak edilen YÖKDİL 2020/2 sınavı için ÖSYM'den bugün son dakika açıklaması geldi. ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre YÖKDİL/2 sınav başvurusu bugün itibari ile alınmaya başlandı. Sınava girişte HES kodu da istenecek. Binlerce kişinin gireceği YÖKDİL 2020/2 sınavına başvurular nasıl yapılır araştırılıyor. ÖSYM YÖKDİL 2020/2 başvuru ekranı! YÖKDİL 2020 başvurusu ücreti ne kadar?

YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN 2020?

2020/2 YÖKDİL sınavına katılmak isteyen kişilerin özellikle merak ettiği YÖKDİL başvuruları ile ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. ÖSYM resmi internet sitesinde paylaşılan takvime göre YÖKDİL/2 başvuru tarihleri 21 Ekim 2020 tarihinde başlayacak ve 2 Kasım 2020 tarihinde 23.59'a kadar devam edecek. Peki YÖKDİL puan hesaplama nasıl olacak?

YÖKDİL ne zaman yapılacak? 2020 YÖKDİL başvuruları ne zaman başlıyor?

YÖKDİL 2020/2 SON BAŞVURU TARİHİ NEDİR?

ÖSYM'nin açıkladığı son dakika YÖKDİL 2020/2 bilgisine göre sınav başvurusu 21 Ekim-2 Kasım tarih aralığında alınacak. Bu süreçte YÖKDİL 2020/2 başvurusunu gerçekleştirilemeyen adaylar ise 9 Kasım tarihinde geç başvuru yapabilecek.

2020/2 YÖKDİL BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2020/2 YÖKDİL BAŞVURU

2020/2 YÖKDİL PUANLAMA NASIL HESAPLANACAK?

2020/2 YÖKDİL sınavına girecek adaylar, 2020 YÖKDİL puan hesaplama nasıl olacak araştırmaya başladı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yaptığı açıklamaya göre cevap kağıtları; bilgisayar ortamında değerlendirilecek ve optik okuyucudan da geçecek. YÖKDİL sınav puanı hesaplanırken yanlış cevaplar puanı etkilemeyecek sadece doğru cevaplar değerlendirmeye alınacak. Sınav yapıldıktan sonra ÖSYM Başkanlığı ya da yargı mercilerinin belirlediği, iptal edilmesine karar verilmiş sorular değerlendirme dışında bırakılacak.Ardından mevcut sorularla puan değerleri yeniden hesaplanacak ve yeni puanlar ortaya çıkacak. Adayların vermiş oldukları doğru cevapların sayıları toplanacak ve 100 üstünden sınav puanları hesaplanacak.

YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN 2020

2020/2 YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Akademik kariyer yapmak isteyenler ALES ile birlikte YÖKDİL (Yükseöğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı) sınavına da girmek istiyor. Yabancı dil alanında puanlarını belirlemek isteyen ve sınava uzun zamandır çalışan adaylar, YÖKDİL 2020/2 sonuçları ne zaman açıklanır sorularını soruyor. ÖSYM resmi internet sitesindeki takviminde yer alan bilgiye göre, YÖKDİL/2 sınav tarihi 13 Aralık 2020'de yapılacak ve YÖKDİL/2 sınav sonuçları 14 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.

2020/2 YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL/2 SINAV YERLERİ NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?

Geçtiğimiz yıllarda yapılan YÖKDİL sınavlarından yola çıkarak, ÖSYM’nin genellikle sınav yerlerini sınavdan 7 ila 10 gün önce açıkladığını belirtelim. YÖKDİL/2 sınav yerinin Aralık ayının başlarında ilan edilmesi bekleniyor.

YÖKDİL SINAVI KAÇ SORUDUR VE SÜRESİ NE KADAR?

ÖSYM'nin dzenlediği ve akademik kariyer yapmak isteyen adayların girdiği YÖKDİL/2 sınavında, çoktan seçmeli ve 5 cevap şıklı 80 adet soru sorulmaktadır. YÖKDİL/2 sınavında adaylara 180 dakika sınav süresi verilmektedir.

YÖKDİL/2 ERTELENİR Mİ?

YÖKDİL/2 ERTELENİR Mİ?

Koronavirüs nedeniyle sınavların ertelenmesi söz konusu olabilir fakat bu durum virüsün Türkiye’deki seyri ile ilgili olarak belirlenecektir. Yetkililerin yapacağı açıklamalarda koronavirüs önlemlerin devam etmesi gerektiğine dair karar alınırsa, YÖKDİL/2 sınavının ertelemesi gündem olabilir.

2020/2 YÖKDİL BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖKDİL GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR?

2020/2 YÖKDİL sınav sonuçları açıklanmasının ardından, sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacaktır.

yökdil 2020 başvuru ücreti ne kadar

2020 YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2020/2 YÖKDİL başvuru ücreti 130 TL olarak belirlendi. YÖKDİL başvuru ücreti hangi bankalara yatırılır? İşte YÖKDİL/2 başvuru ücreti alınan bankalar listesi;

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylarhariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı(KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracakadaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı(KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylarhariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylarhariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden veATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER”alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

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