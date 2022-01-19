YÖKDİL başvuruları ne zaman? ÖSYM 2022 YÖKDİL başvurusu başladı mı?

Yabancı dil seviye tespiti için düzenlenen YÖKDİL sınavı için geri sayım başladı. Sınava girmeyi planlayan adaylar, başvurularını nasıl ve ne zaman yapacağını sorguluyor. YÖKDİL sınavı için başvurular ÖSYM aracılığıyla gerçekleştiriliecek.

YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2022'de YÖKDİL başvuruları 21 Ocak’tan itibaren alınacak. Başvuru süreci toplamda 10 gün sürecek. Süreç, 31 Ocak'ta sona erecek. Başvurularını tamamlayamayan adaylar için geç başvuru günü 8 Şubat 2022 olarak açıklandı.

13 Mart 2022'de düzenlenecek olan sınavın sonuçları ise 29 Mart 2022'de belli olacak. Adaylar başvurularını ÖSYM’nin AİS sayfası üzerinden yapacak. Başvuru ücreti ise başvuruların alınmaya başlamasının ardından belirtilecek.

