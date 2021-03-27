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YÖKDİL sınav giriş belgesi alma | YÖKDİL sınav giriş yeri sorgulama sayfası

27.03.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM tarafından 28 Mart Pazar günü yapılacak YÖKDİL sınavına katılabilmek için mutlaka giriş belgesi almak gerekiyor. ÖSYM’nin sitesinden YÖKDİl sınav giriş yeri sorgulanarak, sınav giriş belgesi alınabiliyor.

YÖKDİL sınav giriş belgesi alma | YÖKDİL sınav giriş yeri sorgulama sayfası

YÖKDİL sınavına girecek adaylar https://ais.osym.gov.tr adresinden sınav giriş yerlerini sorgulayabilecek. Sınav giriş belgeleri de aynı adresten çıkarılabilecek.

YÖKDİL 1. SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) yayımladığı takvime göre; YÖKDİL 1. sınavı 28 Mart 2020’de yapılacak. Saat 10.15’te başlayacak YÖKDİL sınavı 3 saat (180) dakika sürecek.

YÖKDİL 2. SINAV BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

YÖKDİL’in 2. sınavı için başvurular 2-12 Temmuz 2021’de alınacak. YÖKDİL ikinci sınavı 29 Ağustos 2021’de yapılacak.

YÖKDİL sınav giriş belgesi alma | YÖKDİL sınav giriş yeri sorgulama sayfasıı

YÖKDİL GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARILIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi için ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinde giriş yaparak Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifreleri yazmaları gerekiyor. Açılan sayfadan sınav giriş belgesi indirebilirsiniz.

YÖKDİL NEDİR?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) adayların kendi alanlarındaki (Sosyal Bilimleri, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri) dil becerilerini belirlemeye yönelik gerçekleştirilen bir yabancı dil sınavıdır. YÖKDİL sınavı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenir. Fakat sınav 2019'dan beri ÖSYM tarafından gerçekleştirilir.

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