YÖKDİL sınav giriş yerleri sorgulama sayfası | YÖKDİL sınav giriş belgeleri erişime açıldı

28 Mart 2021'de yapılacak YÖKDİL/1'e çok az kaldı. 10 gün sonra yapılacak Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na girecek öğrencilerin sınav yerleri ÖSYM'nin resmi internet sitesinde ilan edildi.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA SAYFASI

YÖKDİL/1'e girecek olan adaylar sınava giriş yerlerini ÖSYM'nin internet sitesine T. C. Kimlik numaralarını ve aday şifrelerini girerek öğrenebilecekler.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA SAYFASI

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM'nin resmi Twitter hesabında yayınladığı haber ile Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na girecek olan adayların bina ve salon atamalarının yapıldığı kesinleşti.

YÖKDİL NE ZAMAN YAPILACAK?

YÖKDİL, 28 Mart 2021 tarihinde düzenlenecek. Sınava girecek adayların merakla beklediği Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, saat 10.15'te başlayacak ve tam 180 dakika sürecek.

Adaylar 28 Mart 2021 saat 10.00'dan sonra sınav salonuna giriş yapamayacak.

YÖKDİL'DE KORONAVİRÜS ÖNLEMİ OLACAK MI?

ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı bütün sınavlarda gerekli tedbirleri alıyor. Bu tedbirler kapsamında, sınavın gerçekleştirileceği binalar içerisinde detaylı bir temizlik ve dezenfekte işlemi yapılıyor.

Yine salgın önlemleri kapsamında bütün adaylara sınavın gerçekleşeceği kurumun girişinde maske ve dezenfektan dağıtımı yapılıyor.

Adaylar ve görevliler, sınava kendi dezenfektanlarını, maske ve siperliklerini de getirebiliyor. Sınav sırasında kurumda olan bütün adaylar ve görevliler HES kodları aracılığı ile takip ediliyor.

