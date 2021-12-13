YÖKDİL sınavı ne zaman? 2022 YÖKDİL sınav tarihleri...

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından 2022 senesi sınav takvimini resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınlandı. Aralarında YÖKDİL sınavı tarihinin de yer aldığı liste merak ediliyor. İşte 2022 YÖKDİL sınav tarihleri...

2022 YÖKDİL SINAV TARİHLERİ!

2022 YÖKDİL tarihleri adaylar tarafından araştırılırken, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2022 senesi sınav takvimini sosyal medya hesabından yayınladı. Adayların ilgiyle takip ettiği sınavlar yayınlanan takvim tarihlerine göre düzenlenecek. Paylaşılan takvimde sınav tarihlerinin yanı sıra başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihleri de yer alıyor.

YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmekte. Tarihlere göre 2022-YÖKDİL/1 sınavı 13.03.2022 tarihinde, 2022-YÖKDİL/2 sınavı ise 28.08.2022 tarihinde yapılacak.

İşte 2022 yılı ÖSYM sınav tarihleri tablosu:







