HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. YÖKDİL sınavı ne zaman? 2022 YÖKDİL sınav tarihleri...

YÖKDİL sınavı ne zaman? 2022 YÖKDİL sınav tarihleri...

13.12.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM tarafından 2022 yılında düzenlenecek sınavların takvimi paylaşıldı. ALES, YDS, YÖKDİL, YÖKDİL ve diğer sınavların tarihleri araştırılıyor. Yabancı dil sınavına girmek isteyenler tarafından yakından takip edilen YÖKDİL sınavı, bu yıl binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek. İşte 2022 YÖKDİL sınav tarihleri...

YÖKDİL sınavı ne zaman? 2022 YÖKDİL sınav tarihleri...

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından 2022 senesi sınav takvimini resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınlandı. Aralarında YÖKDİL sınavı tarihinin de yer aldığı liste merak ediliyor. İşte 2022 YÖKDİL sınav tarihleri...

2022 YÖKDİL SINAV TARİHLERİ!

2022 YÖKDİL tarihleri adaylar tarafından araştırılırken, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2022 senesi sınav takvimini sosyal medya hesabından yayınladı. Adayların ilgiyle takip ettiği sınavlar yayınlanan takvim tarihlerine göre düzenlenecek. Paylaşılan takvimde sınav tarihlerinin yanı sıra başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihleri de yer alıyor.

YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmekte. Tarihlere göre 2022-YÖKDİL/1 sınavı 13.03.2022 tarihinde, 2022-YÖKDİL/2 sınavı ise 28.08.2022 tarihinde yapılacak.

İşte 2022 yılı ÖSYM sınav tarihleri tablosu:

osym-1

osym-2

osym-3

osym-4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDünyanın en güzeli! Bu karede Photoshop yokDünyanın en güzeli! Bu karede Photoshop yok
PARTNER Türkiye'ye geldi! 16 yaşındakiler bile kullanabilecek Türkiye'ye geldi! 16 yaşındakiler bile kullanabilecek
2022 ALES sınav tarihleri ne zaman? 2022 ALES sınav tarihleri ne zaman?
Anahtar Kelimeler:
sınav
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Nebati'den dolar, faiz ve asgari ücret açıklaması!

Bakan Nebati'den dolar, faiz ve asgari ücret açıklaması!

TCMB'nin müdahalesi sonrası dövizden tepki!

TCMB'nin müdahalesi sonrası dövizden tepki!

7 yaşındaki kızını öldürmüştü! Vahşette tüyler ürperten detay...

7 yaşındaki kızını öldürmüştü! Vahşette tüyler ürperten detay...

Bill Gates'ten çarpıcı açıklama! "2 veya 3 yıl içinde..."

Bill Gates'ten çarpıcı açıklama! "2 veya 3 yıl içinde..."

Yıllar süren dayı dehşeti! "Senin sonun da Başak gibi olacak"

Yıllar süren dayı dehşeti! "Senin sonun da Başak gibi olacak"

Omicron'daki asıl tehlikeyi işaret etti! "Yeni varyantın doğmasına neden olabilir..."

Omicron'daki asıl tehlikeyi işaret etti! "Yeni varyantın doğmasına neden olabilir..."

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

İstanbul'da ekmeğe yine zam yaptılar! İşte yeni ekmek fiyatı

İstanbul'da ekmeğe yine zam yaptılar! İşte yeni ekmek fiyatı

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Annesi ameliyat öncesi itiraf etti, mezarı açılacak

Annesi ameliyat öncesi itiraf etti, mezarı açılacak

Acı haberi canlı yayında aldı

Acı haberi canlı yayında aldı

Bakan Gül duyurdu: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor

Bakan Gül duyurdu: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.