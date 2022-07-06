YÖKDİL sınavı ne zaman 2022? YÖKDİL sınavı başvuruları başladı mı, ne zamana kadar sürecek? İşte Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı başvuru ekranı!

YÖKDİL sınavı ile ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) son dakika açıklamasında bulunuldu. Söz konusu açıklamanın detayları merak konusu oldu. Peki YÖKDİL sınavı ne zaman 2022? YÖKDİL sınavı başvuruları başladı mı, ne zamana kadar sürecek? Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı başvuru ekranı ve detaylar haberimizde...

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN 2022?

YÖKDİL yani ükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 28 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.

YÖKDİL SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

YÖKDİL sınavı ile ilgili ÖSYM'nin internet sitesinde '2022-YÖKDİL/2 Başvurularının Alınması' başlıklı bir yazılı açıklama yayımlandı.

İşte ÖSYM'den yapılan 'YÖKDİL/2' açıklaması:

"2022 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/2), 28 Ağustos 2022 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece Sosyal Bilimler alanında uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 06 – 18 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-YÖkDİL Kılavuzunda yer almaktadır.

Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



