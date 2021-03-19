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YÖKDİL sınavı ne zaman? ÖSYM YÖKDİL sınav tarihini açıkladı

19.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavı başvuruları, 5 – 15 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirildi. YÖKDİL sınavına başvuru tarihleri içerisinde başvurusunu gerçekleştiremeyen adaylar, 24 Şubat tarihinde geç başvurularını tamamladı. YÖKDİL için başvurular gerçekleştirilirken, adaylardan HES Kodu bilgisi istendi.

YÖKDİL sınavı ne zaman? ÖSYM YÖKDİL sınav tarihini açıkladı

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavının başvurularının tamamlanmasının ardından ise ÖSYM tarafından sınav tarihi de açıklandı. YÖKDİL sınavının, 28 Mart’ta yapılacağı bilgisi paylaşıldı. YÖKDİL sınavı, Fen Bilimler, Sağlık Bilimler ve Sosyal Bilimler alanlarında; İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

YÖKDİL başvuruları 05 Şubat 2021 ve 15 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleşti. Geç başvurular ise 24 Şubat 2021 tarihinde alındı.

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2021-YÖKDİL/1 oturumu ise 28 Mart’ta yapılacak. YÖKDİL sınav sonuçlarının, sınavdan sonra 3 hafta içinde açıklanması bekleniyor.

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YÖKDİL NEDİR?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), adayların kendi alanlarındaki (Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri, Sağlık Bilimleri) dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenen bir yabancı dil sınavıdır. YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi iş birliği ile düzenlenmektedir. Ancak 2019 yılından bu yana ÖSYM tarafından yapılmaktadır.

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YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar başvurabilir.

Sınav başvuruları elektronik ortamda ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden, sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılır.

YÖK tarafından, YÖKDİL sınavının yılda iki kez yapılacağı duyurulmuştur. Ancak 2017 yılında 3 kez yapılmıştır.

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