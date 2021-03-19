YÖKDİL sınavı ne zaman? ÖSYM YÖKDİL sınav tarihini açıkladı

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavının başvurularının tamamlanmasının ardından ise ÖSYM tarafından sınav tarihi de açıklandı. YÖKDİL sınavının, 28 Mart’ta yapılacağı bilgisi paylaşıldı. YÖKDİL sınavı, Fen Bilimler, Sağlık Bilimler ve Sosyal Bilimler alanlarında; İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

YÖKDİL başvuruları 05 Şubat 2021 ve 15 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleşti. Geç başvurular ise 24 Şubat 2021 tarihinde alındı.

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2021-YÖKDİL/1 oturumu ise 28 Mart’ta yapılacak. YÖKDİL sınav sonuçlarının, sınavdan sonra 3 hafta içinde açıklanması bekleniyor.

YÖKDİL NEDİR?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), adayların kendi alanlarındaki (Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri, Sağlık Bilimleri) dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenen bir yabancı dil sınavıdır. YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi iş birliği ile düzenlenmektedir. Ancak 2019 yılından bu yana ÖSYM tarafından yapılmaktadır.