YÖKDİL sınavı zor muydu, kolay mıydı? 2021 yılı YÖKDİL sınav yorumları paylaşılıyor

28 Mart 2021 Pazar günü ÖSYM tarafından düzenlenen 2021-YÖKDİL/1 sınavı yapıldı. 47 farklı sınav merkezinde düzenlenen sınavın ardından adaylar 'YÖKDİL sınavı zor muydu, kolay mıydı?' sorusunun yanıtını sorguluyor. Peki YÖKDİL sınav soruları nasıldı?

YÖKDİL SINAVI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

Sınavını tamamlayan ve izin verilen saatlerde sınıftan çıkan adaylar, sınav değerlendirmelerini önce aileleriyle ve yakın arkadaşları ile yaptı. Ardından sosyal medya üzerinden #YÖKDİL2021 etiketiyle sınav ile ilgili düşüncelerini dile getiriyorlar.

Sınavdan çıkan adayların bazıları sınavın son derece zor olduğunu söylerken bir kısmı ise sınav sonrasında sınavın nasıl geçtiğini tahmin edemediklerini söyledi.

YÖKDİL DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?

Cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.