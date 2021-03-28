YÖKDİL sınavı zor muydu, kolay mıydı? 2021 yılı YÖKDİL sınav yorumları paylaşılıyor

28 Mart 2021 Pazar günü ÖSYM tarafından düzenlenen 2021-YÖKDİL/1 sınavı yapıldı. 47 farklı sınav merkezinde düzenlenen sınavın ardından adaylar 'YÖKDİL sınavı zor muydu, kolay mıydı?' sorusunun yanıtını sorguluyor. Peki YÖKDİL sınav soruları nasıldı?
Sınavını tamamlayan ve izin verilen saatlerde sınıftan çıkan adaylar, sınav değerlendirmelerini önce aileleriyle ve yakın arkadaşları ile yaptı. Ardından sosyal medya üzerinden #YÖKDİL2021 etiketiyle sınav ile ilgili düşüncelerini dile getiriyorlar.
Sınavdan çıkan adayların bazıları sınavın son derece zor olduğunu söylerken bir kısmı ise sınav sonrasında sınavın nasıl geçtiğini tahmin edemediklerini söyledi.
Cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), adayların kendi alanlarındaki (Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri, Sağlık Bilimleri) dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenen bir yabancı dil sınavıdır. YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi iş birliği ile düzenlenmektedir. Ancak 2019 yılından bu yana ÖSYM tarafından yapılmaktadır.
YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar başvurabilir.
Sınav başvuruları elektronik ortamda ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden, sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılır.
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