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YÖKDİL sonuçları ne zaman belli olacak? Yabancı Dil Sınav sonuçları açıklandı mı?

29.03.2021 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM tarafından düzenlenmiş olan 2021-YÖKDİL/1 sınavı 28 Mart 2021 Pazar günü gerçekleşti. Sınavın ardından adaylar 'YÖKDİL sonuçları ne zaman belli olacak?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı mı? İşte ÖSYM'nin verdiği tarih ve detaylar...

YÖKDİL sonuçları ne zaman belli olacak? Yabancı Dil Sınav sonuçları açıklandı mı?

28 Mart 2021 Pazar günü ÖSYM tarafından düzenlenmiş olan 2021-YÖKDİL/1 sınavı gerçekleşti. 47 sınav merkezinde düzenlenen sınavın ardından adaylar 'YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtını arıyor. Peki YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

ÖSYM'nin açıklamış olduğu 2021 sınav takvimine göre, 2021-YÖKDİL/1 sınav sonuçları 20 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak. Cevap kağıtları, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nde optik okuyucu vasıtasıyla okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek.

Değerlendirme esnasında sadece doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar ise dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı ya da yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılacak ve geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanacak ve sınav puanları 100 üzerinden hesaplanacaktır.

YABANCI DİL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YÖKDİL'e giren adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'NİN İNTERNET ADRESİ üzerinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara ayrıca bir sonuç belgesi ise postalanmayacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olmaktadır. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, ÖSYM merkezine resmi olarak başvururlar ise web servis üzerinden alabilecekler.

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