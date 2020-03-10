YÖKDİL sonuçları ne zaman ilan edilecek?

YÖKDİL üniversitede kariyer peşinde olanlar, eğitimini bir üst seviyeye taşımak isteyenler için çok önemli bir sınav Zorunlu olan dil puanı YÖKDİL sınavına girilerek alınmaya çalışılıyor. Nitekim 2020 yılının ilk YÖKDİL sonuçları da şu an merak ediliyor.

Akademik yükselme, kadro ve lisansüstü eğitim için YÖK’ün düzenlediği dil sınavı YÖKDİL’in 2020’deki ilki 1 Mart Pazar günü yapıldı. Dil puanına ihtiyaç duyan pek çok akademisyen ve yükseklisans adayı şimdi merakla YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak bekliyorlar...

^^^^YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM’nin sınav takviminde YÖKDİL sonuçları için 26 Mart Perşembe olarak açıklanmış durumda. Tabii o gün saat kaçta ilan edileceği ise belli değil. YÖKDİL adayları sınav sonuçlarının açıklanacağı perşembe günü ÖSYM’den gelecek son dakika gelişmeleri Mynet’ten takip ederek sınav sonuçlarını öğrenebilirler.

YÖKDİL 2020 SORULARI VE CEVAPLARI AİS’TE

Aşağıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz AİS sayfasından ÖSYM hesabınıza giriş yapıp soru kitapçığınızı ve cevapları görüntüleyebilirsiniz.

YÖKDİL 2020 soru kitapçıkları için tıklayınız

https://ais.osym.gov.tr/

