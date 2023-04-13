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YÖKDİL sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? YÖKDİL 2023 sınav sonuçları açıklandı mı? İşte sorgulama ekranı

13.04.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YÖKDİL sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen YÖKDİL’e giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlar. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 26 Mart tarihinde düzenlendi. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? YÖKDİL 2023 sonuçları açıklandı mı?

YÖKDİL sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? YÖKDİL 2023 sınav sonuçları açıklandı mı? İşte sorgulama ekranı

YÖKDİL sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Merkezi olarak düzenlenen YÖKDİL’e giren adaylar sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim içerisinde sonuçların açıklanacağı tarih hakkında bilgi verildi ve nisan ayına işaret edildi. İşte YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı ve sonuç açıklanma tarihi

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sonuçları 14 Nisan Cuma günü açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

yökdil-sınav-sonuçları

DEĞERLENDİRME

Cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

yökdil-sonuçları-ne-zaman

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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