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YÖKDİL soruları ve cevapları, kitapçıklar ne zaman yayımlanacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 01.03.2020 09:49 | Son Güncelleme

2020’nin ilk YÖKDİL sınavına girenler sonuçların açıklanması için 26 Mart’ı bekleyecekler. Bu yüzden adaylar Sınav sonuçlarından önce sınav kitapçığını kontrol ederek sınavlarının nasıl geçtiğine dair fikir edinmek istiyorlar. Peki Sınav YÖKDİL soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? Adaylar soru kitapçıklarını ne zaman görüntüleyebilecekler?

YÖKDİL soruları ve cevapları, kitapçıklar ne zaman yayımlanacak?

YDS’ye ek olarak YÖK tarafından getirilen YÖKDİL sınavı yüksek lisans veya akademik kadro başvuruları yapacakların dil puanı almasını sağlıyor. YÖKDİL sınavına gire adaylar, gelecekleri için kritik olan bu sınavın nasıl geçtiğini merak ediyorlar. Sınav sonuçları açıklanmadan da bunun yolu soru kitapçıklarının yayımlanmasından geçiyor. Peki YÖKDİL soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI

Bitiş saati 13.15 olan 2020 YÖKDİL sınavından sonra adaylar sınavda çıkan soruları ve cevaplarını kontrol edip tahmini puanlarını hesaplamak istiyorlar. Bunun için de ÖSYM’nin sınav kitapçıklarını adayların erişimine açması gerekiyor. Peki bu ne zaman olacak?

ÖSYM’nin sınavı takip eden Pazartesi veya takip eden günler içinde YÖKDİL soruları ve cevaplarını yayımlaması bekleniyor.

YÖKDİL PUAN HESAPLAMA

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.

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YÖKDİL yökdil soruları

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