Yokoluş İsyanı, 2 hafta sürecek iklim eylemlerine başladı: Ne istiyorlar, talepleri gerçekçi mi?

İngiliz hükümetinin 2050'ye kadar karbon salımını sıfırlama planı hakkında tartışmalar yürüttüğü dikkate alınırsa 2025'te bu aşamaya ulaşmak son derece zor bir hedef.

BBC Çevre Muhabiri Matt McGrath, grubun bu taleplerinin ne kadar gerçekçi olduğunu inceledi.

Londra'dan bütün dünyaya yayılan grup, "varlığımızı tehdit eden iklim felaketine ve ekolojik çöküşe karşı" üç aşamalı bir plan öneriyor:

Yokoluş İsyanı, Londra'da Nisan ayında da eylemleriyle gündeme oturmuş, bazı üyeleri gözaltına alınmıştı.

Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) adlı çevreci grup, dünyanın dört yanında iki hafta sürecek iklim eylemlerine başladı. İngiltere, Hollanda, Avustralya, Yeni Zelanda'de çok sayıda eylemci gözaltına alındı.

Bunun gerçekleşmesi için İngiltere'deki bütün doğalgazlı kombilerin elektrikli kombilerle değiştirilmesi, bunun yaratacağı ekstra elektrik talebinin de eşi benzeri görülmemiş bir yenilenebilir enerji üretimi artışıyla karşılanması gerekiyor.

Zero Carbon Britain'a (Sıfır Karbon Britanya) göre İngiltere'nin 2030 yılında sıfır emisyon hedefine ulaşması için çoğu denize kurulacak 130 bin ekstra rüzgar türbinine ihtiyacı var. Bu türbinler Galler'in iki katı büyüklükte bir alanı kaplar.

Bir diğer değişikliğin de beslenme alışkanlıklarında olması; insanların et ve süt ürünlerini azaltması gerekiyor.

Uçakla yolculukların da önemli ölçüde azaltılması gerekiyor.

Sıfır Karbon Britanya'nın araştırma projesini koordine eden Paul Allen'a göre sıfır emisyon için yalnızca "birkaç yılda bir" uçmasına izin var:

"İnsanların birkaç haftada bir New York'ta bekarlığa veda partisine uçmasına izin veremeyiz. Sayılar bunu açıkça gösteriyor, kendimizi kandırmayalım."

Karbon salımı 6 yılda nasıl sıfırlanır?

2025'te karbon emisyonunun sıfırlanması için savaş dönemindekine benzer önlemler alınması gerekiyor. Bu, sert bir siyasi adanmışlık olmadan imkansız.